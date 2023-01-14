加州水資源局：未來6天暴雨 百萬沙袋防洪

安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

今年1月加州 雨水不斷，上周五起遭受自新年以來的，第七場大氣河流暴雨的襲擊，氣候學家預計周六將迎來第八場風暴 。加州水資源局（California Department of Water Resources，簡稱DWR）為此召開線上記者會，介紹未來幾天的天氣、水位預測，以及防洪措施。該部門提醒公眾聽取相關部門指示，遠離洪水 地區，水資源局透露已派出專員和物資，協助各縣開展抗洪工作。

州氣候學家安德森（Mike Anderson）13日下午在記者會上說：「13日的風暴是影響加州9場風暴中的第7場風暴的結束，以及第8場的開始。」安德森在會上分享當日上午的氣象衛星圖，他表示，從圖中可見，「第七場風暴正在越過加州離去，而第八場風暴已經步入了門口。」

州氣候學家安德森在記者會上說：「第七場風暴正在越過加州離開，而第八場風暴也已經步入門口。」（記者張曼琳／截屏）

另外，安德森指出，由於各地河流隨著每次暴風雨而波動，因此即使在降雨結束後，河流水位仍將保持高位，「將令堤壩和其他洪水管理基礎設施不堪重負」，山體滑坡和泥石流也將更容易發生。

他預計，在未來六天加州將繼續降雨，尤其在下周二（17日）前，暴風雨天氣將會持續，降雨方向由沿海地區向內陸山谷地區移動。在14日，沿海地區在蒙特利灣（Monterey Bay）、聖他巴巴拉（Santa Barbara）周邊沿海地區將繼續受暴雨重創。

洪水管理部經理阿里奇（Jeremy Arrich）提醒公眾，未來幾天水位持續上漲，應繼續聽取當地執法部門和應急管理人員的所有警告和指示，以確保自身安全，並遠離被洪水淹沒的道路。他還表示，根據加州內華達河預報中心（California Nevada River Forecast Center）報告，自本周早些時候發生的暴風雨結束後，許多地區的河流水位已經下降，但預計未來幾天水位將再次上漲。

阿里奇表示，為此，洪水管理部現場運營中心將積極監測水位情況，預計在15日，河流水位將達到監測水位以上，但會低於洪水位的峰值。同時他預計，全州將共有七個地點將超過洪水水位，另外有23個地點預期將在未來5天內，達到監測範圍，阿里奇還強調：「這些數字每天都在變化。」

阿里奇說：「我們也已經看到一些地方發生堤壩坍塌、滲漏和輕微侵蝕的事件。此類事件的管理由地方層面開始，然後提升至縣，在根據需求提升到州。」他還指出，一些典型的堤壩抗洪措施包括，放置塑料和岩石以保護堤壩坡度，用沙袋牆加固以增加堤壩高度等。

他透露，聖荷西以南的麥塞德縣（Merced County）將成為面臨嚴重洪水氾濫的地區之一，州水資源局已經派出負責維護當地堤壩的防洪專家和指揮小組來應對洪水。阿里奇透露：「我們在當地提供了576英尺的防洪牆和約40萬個沙袋以及塑料布，以支持正在進行的各種抗洪工作。」