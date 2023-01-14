3華裔西點軍校生 行「少有人走的路」

華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

翰林文教基金會（Hanlin Education Foundation of America)和全球綠色發展聯盟（Global Green Development Alliance)兩非營利組織的青年部，在2023年新年開始共同舉辦線上分享會，主題為「少有人走的路（A Road Less Traveled）—西點軍校 分享會」，邀請三名年輕的華裔學生分享西點軍校入學與求學經驗，吸引超過百人上線參加。

★Daniel Hong 入神獸訓練營

當日首先開場的是2022剛剛入學的新兵Daniel Hong。一年級的他分享了自己從一個懵懂青年，到立志報考軍校所做的心理準備和體能準備。他表示，雖然一切都很艱難，但都是「好的難（it's good hard）。其中入學前的暑期軍事訓練「Cadet Basic Training (CBT)」，又稱神獸訓練營（Beast），使得他對自己在未來所要面對的挑戰以及必須具備的堅毅品格有了更清醒的理解，通過Beast的考驗順利入學的學生都知道：每一天的嚴格訓練都是為了不斷突破自我、不斷成長進步，未來才有可能成為身先士卒的領導者。

在分享軍校申請過程時，Daniel說到，西點軍校的報考者必須有當地參議員或者眾議員的提名 。有上線家長好奇地問「怎麼才能結識議員呢？」Daniel回說，不用結識，網上登記就好，大家一視同仁。至於能否拿到提名，取決於當地選區報考軍校的火爆程度。大城市人口密集的地區大概率在提名上會競爭激烈，小城市小選區，有可能一經報名就能獲得提名，「所以爭取提名和到便利店買彩票一樣，也要看天時地利人和，也要拚點運氣的。」

而在爭取提名的審查和面試過程中，是否要有什麼樣特殊的社區服務的條件？對此，他認為，社區服務並不需要特別了不起的經歷，但一定是自己喜歡的項目；因為只有喜歡，才能真正投入，只有真正投入，才能真正反映在報考軍校時的心路歷程裡。

華裔西點軍校生Andrew Wang線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

★Andrew Wang 壓力可考驗能力

第二位分享的是二年級的Andrew Wang。他曾經參加過世界游泳錦標賽，當天也準備圖文並茂的西點軍校課程表，和學生的每日必備日程安排，供大家更清楚地了解。Andrew強調，課程的繁忙考驗著學生處理壓力以及做事優先順序的能力；在學校內有著日復一日的訓練，也是堅毅品格的塑造，讓人樂在其中。

華裔西點軍校生Felita Zhang線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

★Felita Zhang 哈佛醫學 院深造

第三位分享的是巾幗不讓鬚眉女性Felita Zhang。作為極少數的女生，Felita不僅通過了西點軍校的嚴格考核，而且以優秀畢業生的殊榮，順利進入到哈佛大學醫學院深造。她特別感恩西點軍校提供的個人成長的資源和機會，不僅能夠聆聽世界上最優秀的學者專家的演講和教學，而且能夠親身經歷他們手把手的指導和幫助，對自己的職業生涯規畫和專業選擇有著重要作用。

她認為，人的潛力是需要環境的影響和激發的，而西點軍校就是培養優秀品格，激發人的潛能的最佳基地。