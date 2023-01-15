金山市長專欄／中央地鐵 為華埠發展添動力

市長布里德（右一）、州參議員威善高（右二）和市府律師（右三）一起，體驗中央地鐵開進華埠白蘭站。

親愛的讀者們：

在新年的首個星期，T-Third公車線路在新的中央鐵路中開始了連接華埠 、Sunnydale和灣景區的歷史性新路線。 中央鐵路是舊金山 尤其重要的工程，也是聯繫社區和人與人之間的重要橋樑。

中央鐵路在南市場區的4街和Brannan街設有地面站，在Yerba Buena/Moscone Center、Union Square/Market和華埠——白蘭站設有地下捷運 站，對於連接舊金山東南面和東北面尤其重要，亦能支援訪谷區、灣景區、Dogpatch、南市埸區、聯合廣場及華埠的經濟動力和文化增長。

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T-Third現在起在4街和King街繼續向北行駛，在I-80高速公路下進入地下隧道，在市場街下面的灣區捷運和Muni 隧道下穿過，然後繼續前往華埠的士德頓街和華盛頓街。

這項獨特的工程具有複雜而屢獲殊榮的設計。位於華埠的車站有120英尺深，幾乎相當於一座12層樓的地下建築。 國際隧道協會因其可持續性和社區參與授予華埠站「年度獎項」；同時聯合廣場/市場街站因地下空間運用的創新解決方案而獲獎。

迎接農曆兔年到來，美國郵政局在舊金山推出兔年郵票首日封。

這項工程也對我們的經濟復甦非常重要。由於舊金山仍在從新冠肺炎全球疫情帶來的影響中復甦，經濟復甦工作有賴於高效可靠的交通系統。這也可讓居民的生活更輕鬆。它不僅有助於舒緩我們街道上的交通擁堵，還能為我們提供更快、更方便的方式到達我們需要去的地方。

我要感謝舊金山交通局整個團隊多年來的辛勤工作。沒有他們付出的所有努力，我們就不能完成這項工程。

最後，下周日是兔年的第一天，在為農曆新年的習俗和傳統做準備時，敬請注意個人安全，亦請繼續互相照顧。預祝你身體健康、出入平安和如意吉祥。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德