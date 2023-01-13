及時發布災害預警…聖他克拉拉縣「警報服務」 逾百萬人註冊

漢森表示，目前已有一百萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。(記者王子涵╱攝影）

加州 近日強勁的暴風雨天氣，導致許多道路建築受損，斷電斷網事故頻發，聖他克拉拉縣受到影響的居民越來越多。為及時發布災害預警，讓更多的居民提前做出準備，聖他克拉拉縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）、縣議員查維斯（Cindy Chaves）、縣首席運營官漢森（Greta Hansen）、聖他克拉拉谷水利局執行長卡倫德（Rick Callender）鼓勵居民註冊聖他克拉拉縣警報服務（AlertSCC）。

漢森表示，目前已有100萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。「最近的暴風雨天氣，以及過去三年的疫情 都提醒我們，在面對無法控制的自然災害時，提前準備室多麼的重要。」漢森說，「而在緊急情況下，獲取及時且正確的信息更為重要。」

漢森指出，在過去的暴風雨天氣中，聖縣發送了16.6萬條短信，給身處於洪水 區域且需要疏散的居民撥打了462個電話。「更極端的天氣還將在未來幾周內到達，請制定好緊急計畫，購置補給物資，在車中放置手電筒，並註冊警報服務。」

聖縣通過警報服務系統，發送16.6萬條短信，撥打462起電話。(記者王子涵／攝影）

聖谷水利局執行長卡倫德表示，聖縣許久沒有經歷過如此強勁且不可預測的風暴，使用正確的工具保護家庭，應對洪水時當下應該做的時。「聖縣有5萬2000人生活在洪澇區，我鼓勵所有人提前做出準備。」卡倫德說，「水利局正全力移除排水系統內的障礙，並為民眾分發沙袋。」卡倫德指出，聖縣多個水庫接近滿水位，其中最大的安德森水庫正在向其餘的水庫洩洪，確保儲水量低於80%。

查維斯表示，近幾天暴風雨天氣暫時停止，居民應做好檢查，如手電筒的電池，檢查警報服務的更新等。至於遊民群體，縣府正與社區組織合作，通過人工外展的方式，確保警報傳達給每個人。