我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

及時發布災害預警…聖他克拉拉縣「警報服務」 逾百萬人註冊

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
漢森表示，目前已有一百萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。(記者王子涵╱攝影）
漢森表示，目前已有一百萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。(記者王子涵╱攝影）

加州近日強勁的暴風雨天氣，導致許多道路建築受損，斷電斷網事故頻發，聖他克拉拉縣受到影響的居民越來越多。為及時發布災害預警，讓更多的居民提前做出準備，聖他克拉拉縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）、縣議員查維斯（Cindy Chaves）、縣首席運營官漢森（Greta Hansen）、聖他克拉拉谷水利局執行長卡倫德（Rick Callender）鼓勵居民註冊聖他克拉拉縣警報服務（AlertSCC）。

漢森表示，目前已有100萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。「最近的暴風雨天氣，以及過去三年的疫情都提醒我們，在面對無法控制的自然災害時，提前準備室多麼的重要。」漢森說，「而在緊急情況下，獲取及時且正確的信息更為重要。」

漢森指出，在過去的暴風雨天氣中，聖縣發送了16.6萬條短信，給身處於洪水區域且需要疏散的居民撥打了462個電話。「更極端的天氣還將在未來幾周內到達，請制定好緊急計畫，購置補給物資，在車中放置手電筒，並註冊警報服務。」

聖縣通過警報服務系統，發送16.6萬條短信，撥打462起電話。(記者王子涵／攝影...
聖縣通過警報服務系統，發送16.6萬條短信，撥打462起電話。(記者王子涵／攝影）

聖谷水利局執行長卡倫德表示，聖縣許久沒有經歷過如此強勁且不可預測的風暴，使用正確的工具保護家庭，應對洪水時當下應該做的時。「聖縣有5萬2000人生活在洪澇區，我鼓勵所有人提前做出準備。」卡倫德說，「水利局正全力移除排水系統內的障礙，並為民眾分發沙袋。」卡倫德指出，聖縣多個水庫接近滿水位，其中最大的安德森水庫正在向其餘的水庫洩洪，確保儲水量低於80%。

查維斯表示，近幾天暴風雨天氣暫時停止，居民應做好檢查，如手電筒的電池，檢查警報服務的更新等。至於遊民群體，縣府正與社區組織合作，通過人工外展的方式，確保警報傳達給每個人。

民眾可通過以下網站註冊聖縣警報服務：emergencymanagement.sccgov.org/AlertSCC

目前已有一百萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。(...
目前已有一百萬居民註冊警報服務，但縣府期望所有居民都能通過該平台獲取重要提醒。(記者王子涵╱攝影）

洪水 加州 疫情

上一則

畫廊老闆水噴女遊民 金山市議長動怒：沒有良心的虐待

下一則

殷嘉立：提升公共安全第一步 讓警察受尊重

延伸閱讀

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵
冬季風暴 加州已18死 氣象局：20日有望擺脫

冬季風暴 加州已18死 氣象局：20日有望擺脫
聖他克拉拉縣撥款千萬 支持心理健康

聖他克拉拉縣撥款千萬 支持心理健康
難逃一死 買兇殺妻警員終伏法

難逃一死 買兇殺妻警員終伏法
101公路周遭 聖他克拉拉縣發布撤離警告

101公路周遭 聖他克拉拉縣發布撤離警告

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
暴風雨造成灣區許多地方淹水，屋崙一部汽車被困在大水中，幾乎滅頂。（美聯社）

強烈風暴襲灣區 數千樹木塌數百道路淹 2人喪命

2023-01-06 02:19

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議