畫廊老闆水噴女遊民 金山市議長動怒：沒有良心的虐待

舊金山一家畫廊的老闆當街對女遊民噴水，引發民眾和舊金山新任議長佩斯金的憤怒。（取自推特）

舊金山 一家畫廊的老闆坦承，他用水管對人行道上一名女遊民 噴水。這起事件的影片本周在網路上瘋傳，引發各界憤怒，包括舊金山市議會新任議長佩斯金（Aaron Peskin）。

格溫（Collier Gwin）是舊金山傑克森廣場（Jackson Square）附近Foster Gwin畫廊的老闆，他10日接受舊金山紀事報（Chronicle）採訪時坦承對一名滿頭白髮的女遊民噴水，因為這名女遊民在其畫廊外翻垃圾桶，而且拒絕離開。

格溫認為這名婦人有精神問題，他試圖幫助她，讓她在畫廊入口處睡了好幾天，還打電話給社會服務部門和警局，但情況愈來愈糟。格溫稱，這名婦人拒絕離開，經常逞凶鬥狠，還翻找垃圾，他不得不清理。

舊金山警局報告表示，警員分別與男性嫌犯和女性受害者談過話，但兩人都拒絕提出指控。

這支由畫廊附近麵包店Brioche S.F.主廚賈西亞（Edson Garcia）拍下的影片，截至10日下午已在推特 上獲得1070萬次點閱，並被轉傳數千次。這支影片最初被上傳到TikTok，後來被重新上傳到名為「小丑世界」（Clown World）的推特帳戶上。

影片激怒了許多觀看者，有些人稱格溫的行為「可怕」、「可憎」，在影片中出現的商店Barbarossa Lounge也發出聲明譴責格溫的行為「不人道」。

法律專家表示，根據加州法律，噴水和向某人吐口水或潑飲料一樣，可能被視為攻擊（battery）行為，輕罪可處最高六個月監禁和1000元罰款。

佩斯金說：「不管這個人有多沮喪，這不是人類對待人類的方式，這是沒有良心的虐待。」

紀事報表示，這名遭到格溫噴水的女遊民在當地有很多人認識。佩斯金推文說，他的辦公室最近幾個月一直在為這名女遊民爭取衛生局的援助。

那麼，為何這名女遊民仍然露宿街頭？佩斯金辦公室人員表示，因為市府的服務系統並不透明，衛生局、遊民與住房援助局、福利局各自為政，也都不清楚女遊民在這個複雜系統中所處的位置，所以難以幫助她。

這起事件並非舊金山第一次有憤怒民眾對遊民噴水進行驅逐。2019年，舊金山另一名畫廊老闆索克（Don Soker）從屋頂上對樓下一名女遊民倒了一桶水；活動公司Non Plus Ultra合夥人格里克史坦恩（Peter Glikshtern）2020年未經市府批准，半夜強行清除公司建築物後方的遊民營區。

這三名驅逐遊民者都發表了非常類似的聲明，來證明自己的行為是對的：他們向市府尋求過幫助，因為沒有得到任何幫助，所以決定依靠自己的力量解決問題。