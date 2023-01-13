強押女子回家性侵 山景城男被捕不得保釋

32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

山景城發生一宗男子將陌生女子帶回公寓毆打且性侵 的案件。山景城警方指出，一名32歲男子涉嫌將一名女子帶回他的公寓毆打並性侵，後來男子因涉嫌綁架和性侵等罪名遭逮捕，目前被關押在聖他克拉拉縣監獄 。

山景城警方表示，警員是在8日早上9時在市中心巡邏時，被一群人呼喚而停下了解情況。報案群眾指出，同行中的一名女子在前一晚就突然與親友失聯，大家都不知女子的去向，但後來眾人在市中心找到女子。女子當時是先使用一名好心路人的電話打給家人，告訴家人自己的地點。

受害女子向警方指稱，她是前一晚在山景城市中心與丈夫分開後，遭一位陌生人性侵。受害女子告知事發現場是位於卡斯楚（Castro）街200號路段。山景城警方隨即前往調查，認為施暴者是32歲的柏莫達斯（Henry Bermudez）。

山景城警局指出，調查發現柏莫達斯也在山景城市中心工作，警方便前往山景城的工作地點將他逮捕。而受害者也指認，柏莫達斯就是施暴的人。

山景城警方指出，柏莫達斯已被送往聖他克拉拉縣監獄，面臨強姦、非法拘禁、嚴重綁架，以及毆打襲擊等指控。目前羈押中不得保釋。

山景城警方表示，社區中可能還有其他人受害，呼籲民眾如有更多消息要聯繫警方，知情者可與警探包威薾（Christine Powell）聯繫。電郵： [email protected]