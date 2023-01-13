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兔年郵票金山首發 亞博館優先開售5000份

記者李怡／舊金山報導
兔年郵票首發儀式在亞洲藝術博物館舉行，民選官員紛紛到場送祝賀。（記者李怡／攝影）
兔年郵票首發儀式在亞洲藝術博物館舉行，民選官員紛紛到場送祝賀。（記者李怡／攝影）

亞太裔歷史文化基金會聯合美國郵政局，12日在舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）內舉行「兔年郵票首發儀式」，眾多民選官員、社區領袖與亞太裔國家使節出席慶賀。

為迎接中國農曆新年的到來，美國郵政局於12日在亞洲藝術博物館一樓展廳推出全新「永恆」系列免年特別郵票全國首發儀式，慶祝新一年春節的到來。

舊金山市長布里德（ London Breed）、美國郵政局局長甘達慶 (Derek Kan)、加州財務長馬世雲 (Fiona Ma）、亞洲藝術博物館館長兼執行長許傑（Jay Xu)、亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）等共同參與新郵票首發典禮。當日活動還有中國傳統藝術舞蹈表演。

在亞博館內購買兔年郵票的民眾們。（記者李怡／攝影）
在亞博館內購買兔年郵票的民眾們。（記者李怡／攝影）

與往年不同的是，今年在郵票首發活動之前，會優先對亞洲藝術博物館的訪客開售郵票5000份。甘達慶表示，買到首發當天的郵票，對於集郵愛好者是非常難得的機會。

出席發布會的代表們。（記者李怡／攝影）
出席發布會的代表們。（記者李怡／攝影）

布里德表示，舊金山是一個多元文化的城市，藉此機會表達舊金山市府對於每年農曆新年新春郵票發布活動的認可，和對亞洲文化的熱愛。她感謝鄭可欣為社區文化活動做出的貢獻，以及為搭建社區間互動的橋樑做出的努力。並祝願新的一年亞裔社區蒸蒸日上，一起努力創新。

館長許傑表示，亞洲藝術博物館承載各種弘揚亞洲藝術文化的任務，對有利於亞洲文化發展的藝術文化形式，有義務和責任去與之接洽。兔年春節郵票的發行是以美好值得紀念形式，向世界傳遞中國傳統文化節日，非常有意義。

亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣表示，農曆新年不單是中國的節日，也是亞洲乃至國際上很多國家和地區人士共同慶祝的節日，其中包括了旅美的華人華僑。農曆新年是闔家團聚的日子，帶給人們新的生活、新的希望。鄭可欣說，今年是美國發行農曆新年郵票的第30年。今年第一張農曆新年郵票在舊金山發布，值得紀念。　

中國駐舊金山領事館總領事張建敏向灣區華人華僑表達新春問候。他表示，很高興應邀參加兔年新春郵票的發行儀式。兔年很快到來，希望新的一年給所有人帶來好運，同時祝灣區所有的華人華僑兔年吉祥、闔家歡樂。

中國駐舊金山領事館總領事張建敏（右一）與亞太裔國家使節出席活動。（記者李怡／攝影...
中國駐舊金山領事館總領事張建敏（右一）與亞太裔國家使節出席活動。（記者李怡／攝影）

出席發布會的來賓還有加州主計長郭嫻、舊金山市議長佩斯金、市議員陳詩敏、麥德誠、舊金山市府律師邱信福、估值官郭華建、縣警局局長宮本等民選官員與近百位傑出社區代表。

舊金山 美國郵政 博物館

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