雷傑納隆科學獎 哈克6人入圍半決賽 3名為華裔

雷傑納隆科學獎公布半決賽名單，哈克學校共有六人入圍。（取自比賽網頁）

美國科學學會（Society for Science）公布2023 年雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2023，STS）300名獲獎學者、也就是半決賽的名單。北加州 多校都有學生入圍 ，其中位於聖荷西的著名私立哈克學校（The Harker School）更是再度大放異彩，共有六名學生獲獎，其中就姓氏來看，三名為華裔。

前身為英特爾科學獎的「雷傑納隆科學獎」是全美歷史最悠久、最知名的高中生科學競賽，一直有「小諾貝爾獎」之稱，也是全美公認水平最高、最精英的高中科學研究比賽。半決賽上榜的學生，每人可獲得2000元的獎學金，所就讀的高中也將獲得2000元匹配獎勵。主辦方會在1月24日公布進入決賽的40名學生名單，並計畫於3月9日至15日在華府舉行決賽頒獎。

哈克學校是該獎項的常勝軍，經常有多名學生進入300名的半決賽名單中，今年也不例外。哈克學校今年獲選的六人分別為：Rohan Bhowmik、Alexander Lan、Krish Maniar、Ashley Ruan、Deeya Viradia，以及Sally Zhu。

哈克學校是位於矽谷，是K到12的學校。該校於1893年建立，是大型的私立學校，目前共有三個校區。科學一直是哈克的強項之一，事實上，哈克學校在2006年和2007年的西門子科學獎中，分別各有4名全國半決賽學生；2008年有6名，2012年時更有4名地區決賽選手和6名半決賽選手。

以英特爾科學獎來說，哈克學校從2002年的開始參加英特爾科學獎。從2002年到2019年，哈克高中就產生了創紀錄的92名半決賽學生和18名決賽學生，成績斐然。

事實上，在2006年時就有一名哈克學生獲得英特爾科學獎的二等獎，獎金7萬5000元。在2007年到2009年之間，共有12名哈克學校的高年級學生入選該賽全國半決賽選手，而當時也就是密西西比河以西所有學校中入選人數最多的一年。2010年時，哈克學校又出了一位英特爾決賽選手。隔年、也就是2011年，哈克學校共產生7名半決賽選手，更是唯一一所有兩名英特爾決賽選手的學校。2012年，哈克學校有11名英特爾半決賽選手，是加州最多、全美排名第2，僅次於紐約的名校史岱文森高中。2013年時，哈克學校再次有6名英特爾半決賽選手，連續第2年蟬聯加州的冠軍，並有1名入圍學生進入決賽。

2014年英特爾時哈克有10名半決賽學生，是加州所有學校中最多的，最後有一位學生進入決賽。2015年時，哈克更創紀錄地有了15名半決賽選手，是美國第一名，另外有3人進入決賽，其中一位學生更贏得了15萬元的一等獎。2016年時哈克有4名半決賽學生，其中1人進入決賽。

2017年雷傑納隆科學獎中哈克有9名半決賽選手，並有3名決賽選手。2018年哈克有6名半決賽選手與2名決賽選手。2019年雷傑納隆科學獎中，哈克有7人進入半決賽，是加州所有學校中最多的，還有3位學生進入決賽。