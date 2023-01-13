史上首次 屋崙華埠農曆新年巡遊29日登場 至少2000人參與

屋崙華促會常設理事會副主席彭一玲（左一）此前與市議長勵琪（右二）合影，推廣農曆新年華埠巡遊活動。（受訪者供圖）

屋崙 華促會（OCIC）將在1月29日舉行農曆新年遊行 活動。這也是屋崙歷史上首次農曆新年遊行。主題為「屋崙正在改變」（Oakland is changing）。屋崙新上任的市長盛桃、市議長勵琪、州議員羅達倫 (Evan Low)等都將出席活動。不算觀眾，預計至少有2000個人參與巡遊。

東灣台山同鄉會協辦此次巡遊。活動將在29日上午11時舉行，1時結束。起始和重點均位於屋崙華埠 陳煥瑛公園（Wilma Chan Park），810 Jackson St, Oakland, CA 94607。

華促會常設理事會副主席彭一玲（Elaine Peng）表示，在美國和世界各地，有20億人慶祝農曆新年。2022年9月30日，州長紐森正式簽署了AB2596號法案，將農曆新年定為加州的法定假日。「當他宣布這一消息時，歡呼聲和鐘聲響徹整個州，每個亞太裔社區都開始慶祝。美國過去的歷史，飽含一些針對亞太裔社區的非常歧視性的做法，包括排華法案，二戰期間拘留日本人。這部新法律在糾正對我們社區的一些錯誤方面向前邁出了一大步。我們也稱讚州長堅守他對公平和多樣性的承諾。」

彭一玲說，近年來，屋崙華埠社區遭遇疫情和仇恨亞裔犯罪的雙重衝擊，居民和商人受到了身體、語言和情感上的攻擊，一些阻止仇恨犯罪的組織應運而生，為暴力的受害者提供幫助和服務。此次舉辦農曆新年遊行，旨在傳遞屋崙正在改變的訊息。希望這批年輕、植根於社區的民選官員，帶領屋崙走出目前的困境。