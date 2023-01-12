范士丹參院席位 芭芭拉李有意加入戰局 傳已展開布局

消息人士透露，代表東灣的聯邦眾議員芭芭拉李有意爭取范士丹的參院席位。（美聯社）

兩位熟悉東灣聯邦眾議員 芭芭拉李（Barbara Lee）的人士11日向舊金山紀事報（Chronicle）透露，芭芭拉李有意加入爭取聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的戰局，預料這場爭奪戰將十分激烈。

灣區一位民主黨領導人對紀事報說：「她（芭芭拉李）已展開布局行動，很快就會對外宣布。她目前正在做的事是聯絡各方，讓他們知道她的計畫。」

在橙縣聯邦眾議員波特（Katie Porter）10日宣布展開競選活動後，芭芭拉李11日在國會非裔黨團（Congressional Black Caucus）一場閉門會議上，被問及她是否有意參選。消息人士透露，芭芭拉李告訴同事，她正在計畫競選，但現在的工作重心是加州 風暴。

范士丹曾表示，她不會在春季前宣布是否競選連任。但外界預測，現年89歲的范士丹尋求連任的可能性很小。

根據這兩名消息人士的說法，芭芭拉李為了尊重范士丹，已與范士丹就其計畫通過電話，但她應該不會等到范士丹宣布決定後才展開競選活動。

被問到競選計畫時，芭芭拉李11日對紀事報說：「加州值得擁有一位有政績和進步遠見的參議員。雖然美國參議院 極度缺乏少數族裔議員，尤其是非裔女議員，但我目前的工作重點是在極端氣候下保護加州居民的安全，以及對抗眾議院共和黨人的極端議題。」

曾在參議院任職的非裔議員有史以來有11位，其中只有兩位是女性，一位是來自伊利諾州的布朗（Carol Moseley Braun），一位是現任副總統賀錦麗。

范士丹參院席位之爭，將會是一場全國矚目、耗資巨大的爭奪戰。除了芭芭拉李和波特，考慮加入戰局的還有代表南加布班克（Burbank）的聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和代表聖他克拉拉縣的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）。

現年76歲的芭芭拉李是美國進步派的指標人物之一，最為人所知的事蹟是在911恐怖襲擊事件發生後，她是美國國會中唯一反對賦予布希總統宣戰權力的議員。她因此收到死亡威脅和約6萬個仇恨郵件和電話。最終，隨著民眾對戰爭的看法改變，她的反對票受到了讚揚。

紀事報指出，芭芭拉李目前面臨的最大挑戰是籌款。根據最新的競選財務文件，芭芭拉李手頭現在只有5萬4940元的現金，原因是她自1998年當選聯邦眾議員後，地位一直很穩固，很少遇到強勁的對手。

不過，若要參選參議員，芭芭拉李將不得不開始積極籌措資金。一些內部人士表示，她至少需要2000萬元才有能力參與參議院初選和大選。