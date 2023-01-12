冬季風暴 加州已18死 氣象局：20日有望擺脫

灣區風暴持續多天， 但終點在望了。（美聯社）

本周席捲加州 的怪獸般的風暴，最新一輪造成至少一人死亡，並導致廣泛的洪水 、龍捲風破壞、停電、樹木倒塌和泥石流，流離失所的居民散布在整個加州地區。

國家氣象局（National Weather Service）證實，周二（10日）清晨，米爾頓（Milton）以及奧克代爾（Oakdale）地區遭到龍捲風襲擊。截至周二，灣區 大部分地區在短短16天內錄得了超過其年平均降水量的一半。

居民們被建議對持續的洪水保持警惕。周三（11日）下午，國家氣象局向舊金山、馬連縣南部、聖馬刁和聖他克拉拉縣靠近海岸的地區，以及東灣大部分地區發布了洪水警報，持續到周三晚上。

然而，預報員說，加州從這場造成至少18人死亡的重大冬季風暴中解脫出來，可能終於有希望了。氣候科學家斯溫（Daniel Swain）在社交媒體上說，風雨將在未來一周內持續，但到下周五（20日），有跡象表明灣區可能會最終走出連續暴風雨的天氣。

根據國家氣象局的預測，周四（12日）大部分時間是多雲和乾燥的，但周五（13日）早上5時左右可能會重新下雨，全天可能有雷暴。第二輪降雨預計將在周六（14日）上午到來，並在周日之前增加幾輪。

這個冬天的暴風雨改善了該地區幹旱的前景。在過去的15天裡，舊金山的降雨量超過12英寸，是161年來第三高的降雨總量；在塞拉山區，過去一周降雪超過6英尺，將積雪量推至每年這個時候的平均水平的172%，「雪水當量」，也就是融化的雪會有多少水出來，已經達到了4月的水平。

受持續乾旱影響的水庫也開始回灌。根據加州水資源局（California Department of Water Resources）的數據，奧洛維爾湖水庫（Oroville）自12月1日以來增加了90英尺的水，達到歷史平均水平的88%。與此同時，州政府官員正在仔細監測全州南北地區的河流，並建立防洪屏障。

聖他克魯茲山區受到最近洪水和暴雨的嚴重打擊，許多社區仍然基本上沒有電力供應，並且由於新舊泥石流及倒下的樹木和電線，周三有許多道路關閉。縣官員仍然擔心山坡的不穩定性。

同時，在整個灣區，公用事業人員、屋頂工人、樹木服務人員、水災工人和公共工程隊在持續降雨的情況下正競相進行修復。