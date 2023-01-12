謝安宜就職 承諾讓罪犯離開社區 女兒宣讀賀錦麗賀信

加州聯邦參議員帕迪拉監誓下，謝安宜宣誓就職。（記者張曼琳／攝影）

去年7月前地檢官博徹思（Chesa Boudin）被罷免後，舊金山 市長布里德指派謝安宜（Brooke Jenkins）接任。隨後，謝安宜在11月的選舉中勝選，任期將至2025年。11日下午5時，謝安宜正式宣誓就職。

謝安宜就職儀式中，華埠舞獅隊「LionDanceMe」進行開場表演，舊金山大學華裔畢業生Flora Hui在就職儀式前領唱國歌。隨後，在加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）監誓下，謝安宜宣誓就職。

舊金山大學華裔畢業生Flora Hui在就職儀式前領唱國歌。（記者張曼琳／攝影）

帕迪拉在致詞中，回憶與謝安宜的第一次會面，並表示，謝安宜接任地檢官意味著少數族裔代表性增強，其就職「具有歷史意義」。帕迪拉還透露，謝安宜的母親為非裔，父親是拉美裔，她自幼成長在單親工薪家庭。

帕迪拉表示，為謝安宜如今的成就感到驕傲，希望她為社區帶來翻天覆地的變化。

謝安宜在就職演講中表示：「一年前，我無法想像我能成為舊金山地檢官，這是一系列事件的交匯點，不僅讓我，也讓我們走到了這一步。」她表示：「正是舊金山公共安全螺旋式的下降，以及意識形態的衝突導致我們的城市呼籲變革。」她強調：「我們不必妥協我們的自由和進步的身分，去換取感到安全的權利，」謝安宜承諾，將進行與刑事司法改革共存的問責能力，並在繼續維持不尋求現金保釋的政策下，讓罪犯離開社區。

謝安宜的女兒Brooklyn Jenkins也上台，宣讀副總統賀錦麗 （Kamala Harris）發來的賀信。賀錦麗在信中寫道：「我很自豪地看到你繼續打破壁壘，為全國其他年輕女性樹立夢想實現的榜樣。」賀錦麗讚賞謝安宜在加強公共安全同時致力於刑事司法改革方面，做出成就。

謝安宜的女兒Brooklyn Jenkins也上台讀出，副總統賀錦麗為謝安宜就職發出的賀函。（記者張曼琳／攝影）

市長布里德、州參議員威善高、市府律師邱信福和多位市議員，以及舊金山縣和市警代表等均出席就職儀式。

在同天上午的農曆新年公共防罪活動中，謝安宜也表示，絕不姑息針對亞太裔的仇恨犯罪 。她說：「我知道大家對亞太裔社區面臨仇恨犯罪的憂心，尤其針對是亞裔長者的犯罪和暴力。」她承諾確保任何針對亞太裔社區罪犯，被追究責任。

謝安宜指出，雖然近期仇恨犯罪數量有所減少，但仍有很多的工作要做。謝安宜提醒長者盡量，不要獨自旅行或購物，尤其是在晚間；不要攜帶大量現金或佩戴華麗的首飾或貴重隨身物品。

謝安宜鼓勵華裔社區撥打其辦公室受害者服務熱線（628）652-4100 尋求幫助，該熱線提供國語、廣東話以及台山話服務。