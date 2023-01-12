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舊金山發起農曆新年防罪運動 布里德：不要給罪犯機會

記者張曼琳／舊金山報導
布里德市長表示，她十分期待在2月4日舉行的一年一度農曆新年遊行活動。（記者張曼琳／攝影）
布里德市長表示，她十分期待在2月4日舉行的一年一度農曆新年遊行活動。（記者張曼琳／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）、州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山警察局局長史考特（William Bill Scott）、地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）等民選官員，11日中午冒著大雨齊聚舊金山華埠地標「天下為公」牌坊前，和社區合作夥伴SF SAFE一同發起農曆新年公共防罪和安全運動，提醒亞裔社區，在慶祝新年之際，小心預防勒索、入室盜竊、搶劫以及詐騙犯罪。

市長布里德在記者會上說：「今年是兔年，我們希望兔年帶來的和平和善意，能影響當今的世界並做出改變。」她表示，舊金山和全國其他地方都面臨著亞太裔仇恨激增的挑戰，「儘管我們看到針對亞裔社區成員，特別是長者仇恨犯罪數量的增加，但在去年我們也看到了舊金山仇恨犯罪的顯著下降。」

布里德讚賞警局、地檢官辦公室以及安老自助處、社區青年中心（CYC）等，對預防和干預街頭暴力所做的工作。她還提及社區組織推出的護送長者計畫，利用1萬小時，為當地的約1000名長者提供服務，並確保長者可以安全地看醫生、購物和出席其他活動。

布里德也表示，她十分期待在2月4日舉行的一年一度農曆新年大遊行活動，承諾將盡一切努力，在遊行活動期間確保華埠和全市居民的安全，期待活動能有助振興城市經濟。

舊金山警察局局長史考特指出，新年慶祝活動讓罪犯看到了犯罪機會，他提醒公眾在與陌生人交往和外出時需保持警惕，也提及了越來越多的網絡犯罪。地檢官謝安宜也承諾，將致力確保華埠居民和商業安全，她說：「一切在亞太裔社區發生的暴力和其他任何類型的犯罪將被追究責任。」

州參議員威善高在講話時透露，他去年得知有長者因網絡騙局失去了畢生積蓄，「他們相信了不應該被信任的人」他表示：「一旦進入了金融騙局，將很難追回損失，罪犯很可能是在海外。」

州參議員威善高強調了教育工作對避免被騙的重要性。（記者張曼琳／攝影）
州參議員威善高強調了教育工作對避免被騙的重要性。（記者張曼琳／攝影）

他強調：「因此，我們能做到的就是教育每一個人，尤其是教育我們的長者如何避免被詐騙。」他透露，他和參議員楊馳馬（Matt Haney）辦公室將在下周舉辦相關網絡研討會。

舊金山市府律師邱信福（David Chu）、市議員佩斯金（Aaron Peskin）、華頌善（Shamann Walton）、殷嘉立（Joel Engardio）以及安世輝（Ahsha Safai）等也均到場發言。

本次為舊金山警局發起的第26屆全市安全倡議，史考特局長說：「這是我們在多年前開始的一項活動，很有效。這是一場宣傳和預防運動。」 他鼓勵公眾，在見到犯罪時撥打舉報熱線，如果是暴力犯罪事件，警方通常會在8分鐘內抵達現場。

舊金山警局希望，與社區合作夥伴SF SAFE通過預防犯罪和公共安全服務，來吸引、教育舊金山居民一起改善社區的安全，從而打造更強大、更易居、更有活力和彈性的社區。

舊金山民選官員，冒著大雨在「天下為公」牌坊前發起農曆新年公共防罪和安全運動。（記...
舊金山民選官員，冒著大雨在「天下為公」牌坊前發起農曆新年公共防罪和安全運動。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 華埠 教育

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