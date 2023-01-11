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豪雨成災 聖荷西市長馬漢促洪水區域提前防範

記者王子涵／聖荷西報導
馬漢吸取2017年聖荷西洪災的教訓，避免城市受到巨大損失。（記者王子涵／翻攝）
馬漢吸取2017年聖荷西洪災的教訓，避免城市受到巨大損失。（記者王子涵／翻攝）

近日受嚴重暴風雨天氣影響，南灣各地頻繁出現停電、斷網、斷水等狀況。進入10日，天氣暫時轉晴，氣象學家預計新一輪的惡劣天氣將在本周末到達。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、聖他克拉拉谷水利局及太平洋瓦電代表在市府更新城市受損情況。

新年剛剛上任的馬漢，吸取了2017年聖荷西洪災的教訓，對可能出現洪水的區域提前做出準備，發放防洪沙袋，開設過夜取暖屋，疏散遊民等，從而避免了城市巨大損失。

聖荷西助理城市經理威爾克斯（Leland Wilcox）表示，在過去的24小時，城市將防洪的重點放在了野狼溪（Coyote Creek)和Guadalupe河。Guadalupe河由北向南橫穿市中心，而野狼溪附近居住著大量遊民社區。「轉移居住在河道兩旁的遊民聚集點，從去年10月起就開始了。」威爾克斯說，「社區中心以及圖書館將在接下來幾周內繼續開放提供過夜取暖服務。」

馬漢表示，在七棵樹社區中心(Seven Trees Community Center）有99名遊民和8條狗入住，當人數超過110人後，市府將採取行動，開放更多的社區中心，幫助遊民群體。

威爾克斯指出，城市緊急調度中心還將繼續運行，未來將迎來更多的降雨。「我們還沒有走出困境。」威爾克斯說，「隨著更多降雨的來臨，將有更多街道、河流、小溪達到水量飽和狀態。」

氣象學家勞博（Jeff Lorber）表示，相比其他地區，聖荷西受到大氣層風暴的影響較小，但突然的雷暴天氣仍有可能發生，在高速公路和排水不暢的地區可能發生洪水。國家氣象局已發佈洪水警告，有效期到10日下午4時，截至發稿，南灣地區還未發生明顯的洪水災害。

聖谷水局發言人科勒（Matt Keller）表示，洪水還沒有嚴重影響到居民區和道路，但水局仍保持高度警惕，居民也應該做好準備。她表示，水局在重點區域部署了重型機械，若出現河道擁堵等狀況，可以迅速疏通。

10日上午，因泥石流、洪水和倒塌的樹木影響，聖縣關閉了17條公路，縣府道路維修人員和太平洋瓦電公司正及時搶修。

科勒指出，即便聖縣沒有出現大雨，但來自山區積累的雨水也有可能導致洪水。「當大自然做出決定時，大自然就會去做。儘管我們做出了準備，但不能控制一切，這也是為什麼我們在過去幾天內一直處於應急模式。」

聖谷水局每日填裝11000個沙袋，總計分發超過10萬個沙袋，並鼓勵處於洪水危險區的居民領取。」

太平洋瓦電區域副總裁阿瓦爾多（Teresa Alvarado）表示，超過4100名雇員隨時待命。「公司為受到大雨、大風和大雪影響的150多萬客戶恢復了供電，包括聖荷西、密爾比達、莫甘山等地區。自新年以來，有76011戶經歷了停電，我們在6小時內恢復了66470戶，超過受影響客戶的87%。」

阿瓦爾多提醒居民，不要在電線掉落的地方行走，太平洋瓦電已經準備好對洪水區附近的電路進行斷電處理，確保居民安全。

馬漢吸取2017年聖荷西洪災的教訓，避免城市受到巨大損失。（馬漢推特提供）
馬漢吸取2017年聖荷西洪災的教訓，避免城市受到巨大損失。（馬漢推特提供）
馬漢吸取2017年聖荷西洪災的教訓，避免城市受到巨大損失。（記者王子涵／翻攝）
馬漢吸取2017年聖荷西洪災的教訓，避免城市受到巨大損失。（記者王子涵／翻攝）

洪水 遊民 聖荷西

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