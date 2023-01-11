舊金山重拳掃毒 2累犯遭控重罪 面臨超過12年、8年刑期

舊金山地檢長謝安宜宣布，對涉嫌販毒的25歲的阿圭勒和26歲的柯林德雷斯，提出多項重罪指控。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜10日宣布，已對涉嫌販毒的25歲的阿圭勒（Luis Ramos-Aguilar）和26歲的柯林德雷斯（Olsen Artiaga-Colindrez），提出多項重罪指控；兩人在舊金山警局的緝毒行動中被捕。地檢官希望，對這兩名構成公共安全危險的可疑毒販進行審前拘留。

阿圭勒最近一次被捕是在2022年12月29日，在Van Ness大道以西的Turk街，他持有49.9克芬太尼和6.7克甲基苯丙胺（冰毒）；警員認為，當時他在正在進行現場交易，隨即將其逮捕。加上其他未結案的案件，阿圭勒被指控在過去6個月中經手超過500克的芬太尼用於銷售。法院將他的保釋金定為5萬，並下令將在押人員移交給案件管理部門。

地檢長辦公室指控阿圭勒持有和銷售芬太尼的重罪，持有冰毒用於銷售，抗拒、妨礙或拖延逮捕，以及違反在另外兩起未結的重罪毒品 銷售案件中發出的遠離命令而藐視法庭。

新年前夜，警方在第七街和市場街路口附近的一次定點行動中，逮捕柯林德雷斯。當時他持有268克冰毒，以及65克芬太尼。自2021年12月以來，他被指控擁有854.5克受控物質用於銷售，包括502.3克芬太尼，311.4克冰毒，37克海洛因和3.8克可卡因。法院將保釋金定為2萬5000元。

法院將於1月17日與本案的初步聽證會一起對拘留動議作出裁決。柯林德雷斯被指控持有用於銷售的芬太尼、甲基苯丙胺，因違反遠離命令而藐視法庭命令，以及抵制、阻礙或拖延逮捕。 刑事起訴書還稱，這些罪行是在他的其他四起未結案的毒品銷售案件中自保獲釋的情況下犯下的。

兩人被捕後都被拘留。地檢官在這兩起案件中都尋求審前拘留，因為他們構成極端的公共安全風險。之前限制性較小的替代方案，並沒有阻止兩人繼續出售致命的毒品，也未保護公眾，因為他們分別在6個月和一年多的時間內，涉入多個毒品交易案件。如果所有指控成立，阿圭勒因其最近的案件將面臨超過12年州監獄 監禁，柯林德雷斯因將面臨超過8年的州監獄刑期。

謝安宜說，兩人將因其公然藐視法庭和完全無視公共安全而被追究責任。「毒販正在對我們的社區造成破壞，是造成街道上的創傷、公共安全風險和注射過量死亡的主要原因。那些生活和工作在這些社區的人，理應得到更好的待遇和更安全的生活環境。隨著毒販的行為越來越肆無忌憚，我們正在繼續努力追究其責任，並為社區提供幫助和救濟。」