屋崙學委選舉計票爭議 「落選者」仍宣誓就職

雷斯尼克9日下午宣誓就職。 （記者劉先進／攝影）

屋崙 聯合學區第四區學區委員一職，花落誰家，還是未知之數。儘管阿拉米達縣選務處此前宣布，使用的計票軟件統計錯誤，排名落後的現任學委哈欽森 （Mike Hutchinson）獲得足夠票數，才是獲勝者，而非之前確認的、經營教育公司的雷斯尼克（Nick Resnick）；但一片爭議聲中，雷斯尼克還是在9日下午宣誓就職。

哈欽森上周五向阿拉米達縣高級法院提交一份申訴書，要求法官宣布他勝選，但該案件可能需要幾周或幾個月的時間來解決。哈欽森目前擔任第五區學委，任期到2024年才結束，但去年他決定參加第四區學委角逐；因為去年生效的選區調整，將他的家庭住址從第五區移至第四區。

時隔12年後，屋崙去年11月選舉使用優先選擇投票 規則（Ranked-Choice Voting）。所有選民的第一選擇都會計算。若有候選人獲得大多數（即50%+1票）的第一選擇票，該候選人便勝出。若沒有候選人獲得大多數票，排名最低的候選人即被淘汰。投票給被淘汰候選人的選民，他們排名的下一個選擇會被計算。這個循環將會重複，直至產生獲得大多數票的當選者。依靠此規則的多輪計票，亞裔盛桃（Sheng Thao）驚天逆轉，在第一選擇落後競爭對手泰勒（Loren Taylor）的情況下，以總計677票的微弱優勢翻盤，奪得市長一職。

屋崙學委也採用上述投票規則。阿縣選務處於11月完成初步計票後，顯示雷斯尼克是第四區學委選舉的獲勝者。但在12月28日，選務處說，其使用的計票軟體錯誤地統計235張沒有選擇第一選擇的候選人的選票。選務處登記官杜普伊斯（Tim Dupuis）上周四向阿縣議會所作的報告中說，一旦發現錯誤，並將這些選票重新加入到候選人的總票數中，哈欽森在排名選擇表後獲得足夠的票數，使他成為選舉的贏家。

不過，本報記者10日查詢選務處官網發現，經過兩輪計票結果，仍然顯示雷斯尼克以1萬2352張票當選。

屋崙市府律師帕克（Barbara Parker）9日在屋崙市議會和學委的聯席會議上解釋說，市書記官有義務向雷斯尼克宣讀就職誓言，因為11月的選舉結果已得到認證。她表示，「到目前為止，選務處官員沒有改變這些選舉結果，而這些結果是我們唯一的官方結果。他們沒有改變網站結果，也沒有向書記官或市里的任何人發送不同的認證結果。屋崙將等待選舉爭議訴訟的結果，並將遵守阿縣高級法院在訴訟中發出的任何命令。」

雷斯尼克9日的宣誓致辭中，並未提及選票爭議。他說，15年前站在教室前，有不可思議的學生和老師，都像家人一樣，親眼看到資源無法觸及最需要的師生和教師，「我向學生們發誓，面對這種不公正，我不會袖手旁觀，我將想方設法對此做一些具體和可操作的事情。」

他強調，自己是屋崙學委中首個公開LGBTQ身分的人，也是加州學委中首個跨性別男性。「當我們的國家正在攻擊LGBTQ兒童的權利，壓制變性人和同性戀者的聲音時，我承諾將自豪地站起來，尊重我們作為LGBTQ人擁有的令人難以置信的空間。」

哈欽森向阿縣高級法院提交一份申訴書，要求法官宣布他勝選。根據法庭記錄，該案的聽證會定於5月22日舉行。