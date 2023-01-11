布里德兄長重新判決案 金山地檢繼續負責

舊金山地檢處將繼續負責布里德兄長重新判決案。(圖取自舊金山市府官方臉書)

舊金山 地檢處將繼續處理市長布里德兄長布朗(Napoleon Brown)重新判決案件。法官駁回布朗律師試圖尋求自舊金山地檢處撤出此案的要求。

布朗的律師曾辯稱，若舊金山地檢官繼續審理此案，將蒙上政治陰影。因為布里德在地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)競選之前，就已任命她擔任地檢長。

布朗2000年因過失殺人、持械搶劫與劫車，服刑44年刑期的一半後尋求減刑。2000年他與另一名男子在舊金山搶劫一家餐館，之後越過金門大橋逃逸。駕駛汽車 的女友被推下車或從車上摔下來，遭到一名酒醉司機撞擊喪命。

布朗律師奇維斯密特(Marc Zilversmit)試圖根據新州法爭取減少刑期。布里德曾一度致信給即將卸任州長布朗(Gov. Jerry Brown)、要求為她的兄長減刑，但遭到拒絕。

地檢處反對布朗重新判刑。

此案審理初期，謝安宜曾要求加州 總檢察長邦塔(Rob Bonta)辦公室接管此案，以避免出現利益衝突。總檢察長辦公室則拒絕請求，認為無須迴避以避免衝突，並已建立謝安宜與案件分開的「道德牆」(ethical wall)。

不過，奇維斯密特辯稱，地檢處對布朗不公平且「過度強硬」(unduly tough)，其試圖扭轉民眾對審理受到市長影響的看法。

舊金山高等法院法官康諾伊(Brendan Conroy)裁定，有鑑於「道德牆」建立，律師奇維斯密特要求總檢察長辦公室接管此案的動議被駁回。然而，法官也補充指出，若之後出現任何利益衝突，可能會改變。

在法庭外，奇維斯密特表示，他的辦公室仍在考慮案件相關選項，因與繼續審理此案、或是對法官裁決提出上訴進一步訴訟有關。他對法官決定感到驚訝，因為去年12月聽證會上，法官康諾伊表示，對總檢察長辦公室拒絕接管此案感到「遺憾」。

地檢處辦公室發言人聲明指出，先前為阻止地檢長謝安宜參與此案而設置的嚴格防火牆將持續存在。相關過程將無法與她進行溝通，此外，她也將無法進入審閱實際文件與電子文件。

布朗將於2月14日再次出庭，考量他重新判刑的下一步。