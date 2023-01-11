農曆兔年「永恆」郵票 亞洲藝術博物館發售

農曆兔年郵票。（Asian Art Museum）

美國郵政 局與亞洲藝術博物館 日昨在亞洲藝術博物館內召開記者會表示，將攜手於1月12日共同舉辦「新春郵票首發慶祝活動」。

為迎接中國農曆新年的到來，美國郵政局將於12日上午10時至下午1時在亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）一樓展廳推出全新的「永恆」系列免年特別郵票，慶祝新一年春節的到來。屆時，舊金山 市長布里德（ London Breed）、美國郵政局局長甘達慶 (Derek Kan)、加州財務長馬世雲 (Fiona Ma）和亞洲藝術博物館館長兼執行長許傑（Jay Xu)、亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）將共同參與新郵票首發典禮。

當日活動中會有舞蹈等演出活動助力新春慶典，還將分送印有博物館藏品和新春祝福的明信片，送完即止。

出席兔年郵票發布會的嘉賓與吉祥物合影。（記者李怡／攝影） 位於亞洲藝術博物館門前的兔年吉祥物。（記者李怡／攝影）

與往年不同的是，今年在郵票首發活動之前，會優先對亞洲藝術博物館的訪客開售郵票5000份。甘達慶表示，買到首發當天的郵票，對於集郵愛好者是非常難得的機會，

許傑表示，博物館承載各種弘揚亞洲藝術文化的共榮任務，有利於亞洲文化發展的藝術文化形式，有義務和責任去與之接洽。兔年春節郵票的發行是以美好值得紀念形式，向世界傳遞中國的傳統文化節日，非常有意義。

鄭可欣表示，中國農曆新年不單是中國人的節日，也是亞洲乃至國際上很多國家和地區人士共同慶祝的節日，其中包括了旅美的華人華僑。中國農曆新年是闔家團聚的日子，帶給人們新的生活、新的希望。