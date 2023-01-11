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農曆兔年「永恆」郵票 亞洲藝術博物館發售

記者李怡 / 舊金山報導
農曆兔年郵票。（Asian Art Museum）
農曆兔年郵票。（Asian Art Museum）

美國郵政局與亞洲藝術博物館日昨在亞洲藝術博物館內召開記者會表示，將攜手於1月12日共同舉辦「新春郵票首發慶祝活動」。

為迎接中國農曆新年的到來，美國郵政局將於12日上午10時至下午1時在亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）一樓展廳推出全新的「永恆」系列免年特別郵票，慶祝新一年春節的到來。屆時，舊金山市長布里德（ London Breed）、美國郵政局局長甘達慶 (Derek Kan)、加州財務長馬世雲 (Fiona Ma）和亞洲藝術博物館館長兼執行長許傑（Jay Xu)、亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）將共同參與新郵票首發典禮。

當日活動中會有舞蹈等演出活動助力新春慶典，還將分送印有博物館藏品和新春祝福的明信片，送完即止。

　

出席兔年郵票發布會的嘉賓與吉祥物合影。（記者李怡／攝影）
出席兔年郵票發布會的嘉賓與吉祥物合影。（記者李怡／攝影）
位於亞洲藝術博物館門前的兔年吉祥物。（記者李怡／攝影）
位於亞洲藝術博物館門前的兔年吉祥物。（記者李怡／攝影）

與往年不同的是，今年在郵票首發活動之前，會優先對亞洲藝術博物館的訪客開售郵票5000份。甘達慶表示，買到首發當天的郵票，對於集郵愛好者是非常難得的機會，

許傑表示，博物館承載各種弘揚亞洲藝術文化的共榮任務，有利於亞洲文化發展的藝術文化形式，有義務和責任去與之接洽。兔年春節郵票的發行是以美好值得紀念形式，向世界傳遞中國的傳統文化節日，非常有意義。

鄭可欣表示，中國農曆新年不單是中國人的節日，也是亞洲乃至國際上很多國家和地區人士共同慶祝的節日，其中包括了旅美的華人華僑。中國農曆新年是闔家團聚的日子，帶給人們新的生活、新的希望。

鄭可欣指出，今年是美國發行農曆新年郵票的第30年，第一張農曆新年郵票在舊金山發布，值得紀念，希望大家可以到場慶祝支持。　

出席兔年郵票發布會的來賓們。（記者李怡／攝影）
出席兔年郵票發布會的來賓們。（記者李怡／攝影）

博物館 美國郵政 舊金山

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