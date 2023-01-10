屋崙75年來最年輕市長 盛桃宣誓就職

在州總檢察長邦塔（右）的監誓下，盛桃（左）正式宣誓就職屋崙市長。 （記者劉先進／攝影）

屋崙 市長、市議員、學區委員等民選官員宣誓儀式9日下午舉行。75年來屋崙最年輕的市長盛桃（Sheng Thao）說，希望打造一個更安全、可負擔和公正的屋崙市。

盛桃經歷傳奇，曾遭遇家暴，一度和兒子過起遊民 生活，睡在陌生人沙發上，住在車中。從美麗湖社區學院轉學到柏克萊加大 ，後來歷任市府職員、市議員幕僚長、市議員，並成功在去年選舉中逆轉當選屋崙市長。她也是屋崙歷史上第二個亞裔市長。

9日宣誓的民選官員，除了盛桃，還有連任成功、轄區包含華埠的第二區市議員、市議長勵琪，新任第四區市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran），新任第六區市議員詹金斯（Kevin Jenkins），新任學委布魯哈德（Jennifer Brouhard），雷斯尼克（Nick Resnick）和貝琪樂（Valarie Bachelor），以及市府審計師露比（Courtney Ruby）。州議員米婭·邦塔（Mia Bonta），前市長薛麗比等也出席宣誓活動。

盛桃的兒子Ben，還特別表演提琴獨奏，慶祝她就職。兩人隨後緊緊相擁。在引領親友上台時，她一度找不到兒子，還大聲呼喊，「你在哪裡，母親呼叫你。」 盛桃和兒子緊緊相擁。（記者劉先進／攝影）

在州總檢察長邦塔（Rob Bonta）的監誓下，盛桃正式宣誓就職屋崙市長。她說，沒有父母的奉獻，自己不可能當選市長，且成為首個全美主要城市的苗裔市長。母親因為病重，不能出席就職典禮。說到這裡，盛桃眼眶含淚。她回憶，父母經營一家洗衣店，將10個頑皮的孩子撫養成人（她排行第七）。「在苗族文化中，你要通過大聲說出父母的名字來，表達對他們的敬意，所以我向爸爸致敬。謝謝你的一切。」

盛桃說，屋崙市的價值觀重視公平、多樣性和機會。「我們是不同的正義和民權運動的發源地。我們是一個由多元文化的驕傲的人組成的城市。擁有美麗、華麗的歷史、語言和美食文化，我們豐富多彩，有著獨特的開放。」

盛桃說，不平等現象在屋崙的系統中根深蒂固。歧視和不公正的長期歷史遺留問題，仍然讓城市面臨巨大挑戰，「從貧困和缺乏機會到住房不安全和無家可歸。我們必須謙虛地承認，要改變現狀，需要的不僅僅是一位市長。我們也必須充滿希望，大家齊心協力、團結一致的工作。」

盛桃說，本屆政府將採取全面的方法來應對複雜的公共安全挑戰，使街道對每一個社區都更加安全。比如實施預防暴力的策略，加大執行停火計畫，降低衝突，用有經驗的警員填補警局空缺，讓警員深入社區，贏得社區信任。將通過專注於創造更多的工作和教育機會來解決犯罪的根本原因。「要培育更多的高薪工作。這意味著投資於就業培訓，擴大暑期工作計畫，為年輕人提供從學校到工作的管道。」

盛桃說，將致力於使屋崙成為加州在可負擔住房和解決遊民問題方面最積極的城市。比如，將開發創新的可負擔房籌資機制，實施許可程式改革。將盡可能提供公共土地，建設新房。「這就是為什麼我的政府制定了一個大膽的目標，即在未來八年內至少建造3萬個新單位。」 盛桃9日宣誓就職屋崙市長，成為75年最年輕、全美首個主要城市苗裔市長。（記者劉先進 ／攝影）

盛桃說，她的市府，將成為與小企業的全面合作夥伴，削減官僚主義，簡化許可程式，使小企業更容易開業、茁壯成長。「我們城市最好的日子還在後面。如果我們一起努力，團結一致，我們可以而且會建立一個更安全的屋崙，更可負擔、更公正的屋崙。」