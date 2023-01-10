歷經17輪投票 佩斯金當選金山市議長

舊金山市議會9日召開就職會議。（記者李怡／攝影）

聯邦眾議長選舉，一共進行15輪投票 ，但9日舊金山 市議會的市議長選舉卻進行月17輪，有過之而無不及。

舊金山市議會9日舉行新議員就職禮。接著大家投票選舉市議長。台上台下交易，合縱連橫，經過17輪投票選舉，選出現任第三區市議員佩斯金 (Aaron Peskin) 以7票勝出，當選新的市議會議長，接替現任議長華頌善（Shamann Walton）。佩斯金辦公室稱，對這一選舉結果感到「意外」

佩斯金作為舊金山第三區市議員，目前已是他的第四個任期，他曾在2008年擔任舊金山市議會議長。佩斯金辦公室發言人甄錦浩表示，對於佩斯金當選議長的結果表示意外，但是，目前市議會中僅有一位亞裔市議員，而佩斯金多年服務於以華埠為代表的第三區，對於亞裔社區有充分的了解，他的當選對華埠社區來說是大好事。

在周一新上任的第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，因為市議長對於城市預算 起著關鍵與決定性的作用，佩斯金做過市議長，且出任第三區市議員多年時間，對於預算管理有很好的經驗，期待未來一起合作，所以投下支持的一票。

對於本次選舉長達17輪的投票，在舊金山市議會上罕見發生。爭取本次市議長位置的還有，現任市議會議長華頌善、第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）以及第八區市議員孟達文（Rafael Mandelman ）。在多輪投票中陳詩敏的選票未超過兩張，華頌善與孟達文的票數僵持不下。佩斯金隨後建議其中一位候選人退出，或市議會重新提名，以避免像國會眾議院選舉議長的混亂投票局面。

投票在多輪陷入僵局後，陳詩敏提議重新開放提名。當時，佩斯金提名了自己，並表明他有之前擔任過市議長的經歷，也表明他不願再次擔任議長一職。

在經歷兩次會議中場休息之後，第八區市議員孟達文將選票投給了佩斯金，隨即支持孟達文的新任市議員殷嘉立與麥德誠也將支持票投給了佩斯金，最終佩斯金獲到的選票包括：陳詩敏（Connie Chan）、麥德誠（Matt Dorsey）、孟達文（Rafael Mandelman ）、殷嘉立（Joel Engardio）、司嘉怡（Catherine Stefani)、梅義加（Myrna Melgar）和他自己的選票，共7票通過，成為舊金山市議會議長。整個過程，共投了17輪票，難產程度超過聯邦眾議長選舉。

作為舊金山市議會議長的工作職責，包括委任市議會委員會成員、在立法提案以及市府預算提交全體市議會之前對其進行審查，此外如果市長因任何原因不能履行職敄，市議長將擔任代理市長之職。