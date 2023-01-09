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金山中央地鐵新T線開通 民眾開心體驗

記者李怡 / 舊金山報導
乘客乘坐中央地鐵，並拍照留念。（記者李怡／攝影）
乘客乘坐中央地鐵，並拍照留念。（記者李怡／攝影）

8日為中央地鐵新T線開通首個周末，一站式往返直達華埠與華人聚集的訪谷區地鐵服務正式開通。新的T-Third線將會大大改善城市交通。為華裔民眾提供便利的通勤、購物乘車體驗。

T線連結舊金山華埠白蘭站至Sunndydale站，途經聯合廣場、Yerba Buena/Moscone、4街/Brannan、4街以及大通中心。連結市東南部和東北部，以支持訪谷區、灣景區、Dogpatch、南市場區、聯合廣場和華埠的經濟和文化發展。 T線將從周一至周五清晨6時至午夜12時，每10分鐘一班；周末早上8時至午夜每12分鐘一班。

8日舊金山中央地鐵T線開通首個周末，眾多市民前來打卡體驗等待已久的乘車體驗。當天中央地鐵白蘭站內乘客川流不息，多數乘客到訪站內會舉起手機拍照留念，並於站內的剪紙壁畫合影。

舊金山已全線開通的中央地鐵內部。（記者李怡／攝影）
舊金山已全線開通的中央地鐵內部。（記者李怡／攝影）

住在訪谷區的陳女士周末帶著家人乘坐新T線，為母親考察在華埠的老年公寓。陳女士說，為中央地鐵的全線開通工程感到自豪，乘車體驗很愉快，車廂內寬敞明亮不擁擠。因訪谷區的華裔較多，且習慣到華埠購物買菜，之前只有一路公交車可到華埠，且在疫情期間停運很久，中央地鐵全線開通後，母親往返於訪谷區與華埠的老年公寓非常便利，站內安保人員很多，不再擔心母親的交通換乘和交通安全問題。

據舊金山交通局信息顯示，中央地鐵途徑四個站點，市場南街、聯合廣場、第四街和士德頓街的華埠，其中三個是在地下。從1月7日開始從上午8時到午夜，每12分鐘一班只在這四個新車站停靠。T線將服務於灣景獵人角（Bayview-Hunters Point）、Dogpatch、米慎灣、南市場區、聯合廣場和華埠。

地鐵站設有自動售票機，除了能用Clipper卡支付，也可下載Clipper應用程序，將Clipper卡新增到數位錢包支付，票價三元。目前站內並未設置公共衛生間，據服務人員稱，有無衛生間是乘客問的最多的問題。

8日為中央地鐵新T線開通首個周末，一站式往返直達華埠與華人聚集的訪谷區地鐵服務正...
8日為中央地鐵新T線開通首個周末，一站式往返直達華埠與華人聚集的訪谷區地鐵服務正式開通。（記者李怡／攝影）

離地鐵白蘭站最近的小商戶們介紹，這個周末因地鐵的開通華埠的人氣增加了不少，對於是否帶動經濟增長，還需要一段時間觀察。

早前在市長媒體會議上，布里德表示，明年舊金山將會迎來盛大的亞太經貿會議，屆時華埠會因中央地鐵站便利的交通條件成為會議的商業中心之一。新中央地鐵線還將令該市更接近其溫室氣體減排的目標，並加強與捷運、Muni Metro、大通中心、甲骨文球場（Oracle Park）和 Caltrain 的連接，以為舊金山的經濟復甦提供便利。

地鐵站 華埠 舊金山

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