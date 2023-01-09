麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機

舊金山第六區市議員麥德誠宣誓就職。（記者李怡／攝影）

去年獲市長布里德任命的舊金山 第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey），贏得期中選舉的連任競選，於8日在Soma社區俱樂部舉辦宣誓就職儀式。他表示，在任期內會繼續致力於解決目前城市所面臨的無家者、可負擔住房與公共安全等危機挑戰。

在8日的宣誓就職儀式中，在競選期間為殷嘉立背書的市長布里德、州參議員威善高、州眾議員楊馳馬、縣警局長宮本保羅（Paul Miyamoto）、警察 局局長史考特、地檢長謝安宜，市議員佩斯金、陳詩敏、安世輝、盧凱麗、司嘉儀、社區代表餘健全與潮商基金會會長林志斯等200餘名支持者，到場見證麥德誠就職典禮。

布里德表示，熱烈祝賀麥德誠成功連任第六區市議員，在過去近一年的任職期間，他專注於第六區居民的需求。舊金山目前面臨著嚴峻的挑戰，但在像麥德誠這樣的市議員的幫助下，可以一起為全市居民、尤其是工人和企業，帶來真正的改變。

麥德誠表示，任職期間會直面城市的公共危機挑戰。（記者李怡／攝影）

布里德說，她之所以選擇麥德誠來填補楊馳馬留出的空缺，因為他最適合解決第六區面臨的公共安全問題，許多選民擔心公共毒品 交易，過量用藥和情緒不穩定的街道吸毒者，麥德誠能夠擔此重任。

在就職演說中，麥德誠感謝市長布里德給與機會與信任，並表示，在下一個任職期間，將直面舊金山最大的公共衛生危機，即毒品過量致死問題，挽救更多的生命。

麥德誠是市長布里德於去年5月任命為第六區市議員的，以填補楊馳馬當選選為州議員後留下的職缺。在上任六個多月的工作中，麥德誠一直與市長保持相同的工作步調，在關於如何改善公共安全和解決城市住房危機等議題上，呼應和支持市長布里德的政策主張。

麥德誠是同性戀者，也是一名愛滋病毒陽性感染者，有過戒毒戒酒的親身經歷。他在市議會幾個月以來的工作，主要集中在解決芬太尼危機上。他提議為藥物濫用症患者建立警察「禁毒優先區」。他提出的另一項決議，如果獲得通過，將要求市府各部門報告需要什麼樣的資源來應對藥物過量和非法毒品交易問題。

麥德誠表示，他任內的施政要務，就是永遠不會停止為解決吸毒過量和毒品交易問題而努力。他說，自己將從一個毒品康復期過來人的角度，來處理街頭上的毒品問題。