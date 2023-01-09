暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

氣象學家指出，強大暴風雨於8日晚間至10日襲擊灣區 ，引發各地洪患。此外由於遭強風颳倒的樹木壓倒電線，有些地區可能出現斷電情形。

最近這一場大氣河流所帶來的暴風雨將於8日晚間抵達北灣，隨後於9日上午延展到中半島、東灣，以及南灣地區。全國氣象局氣象學家默多克 (Brayden Murdock) 警告民眾簽署加入緊急警報通知，嚴防這場暴風雨可能帶來的災害。

過去兩周內，北加州 飽受暴風雨襲擊，將整個地區從連續三年的急度乾旱轉變成為洪患連連的情景。雖然如此，專家認為這幾次暴風雨仍未解決加州歷史性乾旱問題。

氣象學家指出，強大暴風雨於8日晚間至10日襲擊灣區。(Getty Images)

全國氣象局對整個灣區發布洪患警報，警報將一直持續到10日為止，可能出現洪患的河川包括Guerneville 的Russian 河，接近Niles 峽谷的阿拉米達溪(Alameda Creek)，阿拉米達縣的Arroyo de la Laguna、密爾比達的土狼溪(Coyote Creek)、南灣地區的Pacheco溪、聖他克魯茲縣的San Lorenzo河。

另外聖他克拉拉縣沿101號公路的Uvas溪、巴洛阿圖的San Francisquito溪、聖荷西 的Ross溪、Guadalupe河、桑尼維爾的東河(East Channel)也可能出現洪患。

北灣從8日晚間9時起將開始下雨，最強雨勢將於一個小時以後降臨。8日深夜11時左右，屋崙與聖荷西將開始下雨，雨勢於9日凌晨時刻達到最高點，隨後於9日中午左右開始轉弱。

過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為沙加緬度樹木被強風颳倒砸到房屋。(美聯社)

灣區大部分城市10日為止將出現2吋到4吋雨水，聖荷西將降下近2吋雨水。聖他克魯茲山區將出現強大雨勢，降下高達5至7吋雨水，山區有些地區降雨量可能高達8吋。往南地區包括聖塔露琪雅山脈 (Santa Lucia Mountains) 與大索爾 (Big Sur)沿海地區將降下10吋雨水。

大雨之外，民眾應當慎防強風，灣區預料將出現高達每小時70哩到80哩的強風。根據氣象學家，灣區各市區可能出現每小時35哩至40哩強風，強風吹倒樹木，樹木掉落於電線上，壓倒電線，有些地區將面臨斷電。

默多克說，這次暴風雨風勢極強，由於地面已遭積水潤濕，再加上強風一吹，許多樹木可能會不支倒落。

這場暴風雨過後，本周稍晚將接連有三個暴風雨襲擊灣區。加州氣象學家安德森 (Michael Anderson) 說，接下來這三個暴風雨可能不及8日晚間展開的暴風雨那麼強，仍有形成洪患的危險。