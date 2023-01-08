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敗選3次 殷嘉立宣誓就職舊金山市議員

記者張曼琳／舊金山報導
殷嘉立（右）在丈夫許總雲 (中）的陪伴下，由市行政官朱嘉文（左）監誓完成宣誓儀式。（記者張曼琳／攝影）
殷嘉立（右）在丈夫許總雲 (中）的陪伴下，由市行政官朱嘉文（左）監誓完成宣誓儀式。（記者張曼琳／攝影）

曾經歷三次敗選的舊金山市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio）去年贏得勝利，打敗馬兆明，成為22年來日落區首位非華裔市議員。

在7日的宣誓就職儀式中，在競選期間為殷嘉立背書的市長布里德、參議員威善高（Scott Wiener）、縣警局長宮本保羅（Paul Miyamoto）等約400名社區支持者，冒雨到日落區愛爾蘭文化中心（Irish Cultural Center）見證新任第四區市議員上任。

布里德在宣誓儀式前致詞說：「我愛著這座城市，但它一直非常非常具有挑戰性。我們誰都沒有預料到可能會遇到各種挑戰，尤其是新冠疫情的大流行。我很高興來到這裡慶祝一位新市議員，我知道他將代表舊金山的最佳價值觀。」布里德表示，殷嘉立作為一名記者和倡導者所做的工作，始終如一的推動公共安全，將確保為舊金山西區發出真正的聲音。

威善高、布里德、殷嘉立、劉總雲（右至左）。（記者張曼琳/攝影）
威善高、布里德、殷嘉立、劉總雲（右至左）。（記者張曼琳/攝影）

威善高表示，他始終是殷嘉立堅定的支持者，曾三次為殷嘉立背書。他認為殷嘉立才華橫溢、有能力、對公共事務有熱情、富有火花。他認為，殷嘉立將日以繼夜地為第四區的居民工作。

殷嘉立在丈夫、台灣移民許總雲的陪伴下，在前第四區市議員、現任市行政官的朱嘉文監誓下完成宣誓儀式。前華裔第四區參事湯凱蒂（Katy Tang）也在場致詞，以示「象徵性」接棒。

殷嘉立在致詞中說：「我相信奇蹟。」他表示，「去年舊金山經歷政治地震，發生了被認為不可能的大事。」他感謝在場的每一位支持者，並說道：「我們是屬於疲憊的多數，；被表演政治和有毒的推文弄得筋疲力盡；被不允許孩子學習八年級代數的學校弄得筋疲力盡；被不會把犯罪受害者放在第一位的刑事司法系統弄得筋疲力盡。」他表示，城市預算在過去十年中翻了一番，卻沒有帶來雙倍的好結果」並認為， 大多數普通人只想生活在一個安全和快樂的城市。

殷嘉立也場列舉選其成就，他說：「我們罷免了無能的學委；我們召回了無能的地檢官和同他們站在一起的現任市議員。」表示，這些曾今被視為不可能的政治幻想，「選民排除萬難，讓這三件事都發生了。」

他承諾，講確保家庭需求得以被滿足、支持住房建設、當地小商業、關閉腐敗的非牟利組織、提升公共治安、舉行亞洲風格夜市，為居民帶來歡樂，成為「一個支持喜悅的市議員。」

布里德表示，殷嘉立作為一名記者和倡導者所做的工作，始終如一的推動公共安全，並確保...
布里德表示，殷嘉立作為一名記者和倡導者所做的工作，始終如一的推動公共安全，並確保舊金山西區發出真正的聲音。（記者張曼琳／攝影）

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