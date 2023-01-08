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聖荷西市長馬漢出奇招 任命亞太裔市議員卡梅當副手

記者王子涵／聖荷西報導
馬漢指出，聖荷西的市民不在乎官員的標籤，只在乎政府工作的結果。（記者李榮／攝影）
馬漢指出，聖荷西的市民不在乎官員的標籤，只在乎政府工作的結果。（記者李榮／攝影）

聖荷西的政治生態是以「工會派」與「商業派」對峙的局面存在。長期以來的政治紛爭導致市府效率降低，富有成效的法案很難同時得到兩派的支持，也就難以推行。

為了組建新一屆更團結的市府，商業派出身的市長馬漢（Matt Mahan）7日出乎各界意料地任命工會派代表、第一區亞太裔女性市議員卡梅（Rosemary Kamei）擔任副市長。馬漢指出，聖荷西市民不在乎官員的標籤，他們在乎政府工作的結果。

馬漢為科技創業家出身，他支持放寛對商業稅和城市發展的管控，而市議會由工會支持的議員主導，不僅在市長選舉中為馬漢的對手背書，更在一個月前的市議會空缺席位選舉方式的紛爭上，與馬漢背道而馳。外界普遍預測，馬漢未來的兩年市長生涯將異常艱辛。但他本人卻積極看待，稱合作才能共贏。

馬漢表示，「我願意與每一位市議員對話合作，尋找共同點，幫助他們在各自的選區中成功。」此次任命卡梅是他兌現承諾的第一步。

卡梅曾任聖他克拉拉縣教委，在去年6月中期選舉以60%的選票毫無懸念當選第一區市議員。她將自己定位在「溫和派」，不偏袒工會或商業，但其競選主要由聖縣房地產經紀人聯盟等工會資助，所以外界將她歸為工會派中。

馬漢發表聲明稱，卡梅善於合作，深思熟慮，具有獨立思考精神，是一個懂得傾聽的人。「她與我一樣，對擔起聖荷西城市領袖的責任感到興奮，把不必要的衝突拋在腦後，我們將致力於推動遊民服務、社區安全等工作。」

卡梅表示，很榮幸擔任聖荷西副市長，她願意將治理和領導方面的專業知識帶入市議會。

華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）是聖縣議會中唯一的亞太裔代表，他曾在卡梅的競選中表達支持。他表示，聖荷西大約三分之一的人口為亞太裔，卡梅的當選至關重要。「我很高興有亞太裔的代表當選，並為我們共同關心的問題而努力。」李洲曉說。

政治觀察家克里斯坦森（Terry Christensen）表示，任命卡梅是一個明智的選擇。「副市長的選任一直以來都是出於政治目的。」克里斯坦森說，「市長可通過此法，促成政治聯盟。馬漢此舉很可能就是促成政治聯盟的成功案例。」

此外，馬漢還任命四位成功連任的市議員組建市府常務委員會（Standing Committee），其中職權最大的規則委員會（Rules Committee）由工會派市議員科恩（David Cohen）領導，該部門負責制定市議會的進程。

「我知道，他們每一個人都致力於推動我們的城市向前發展，並使用新的方式應對當下的挑戰，如遊民問題以及公共安全問題。」馬漢說。

克里斯坦森指出，馬漢任命那些反對他競選市長的議員，似乎是在拋出橄欖枝。「常務委員會的任命是建立合作關係的一個關鍵方式，這表明了一種態度。」克里斯坦森說，「我認為馬漢的態度是友好的。」

亞太裔女性市議員卡梅（Rosemary Kamei）被任命為聖荷西副市長。（聖縣...
亞太裔女性市議員卡梅（Rosemary Kamei）被任命為聖荷西副市長。（聖縣教委提供）

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