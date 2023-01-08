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多輪降雨襲灣區 周二前慎防洪水、山體滑坡等災情

編譯組／灣區7日電
風暴將給灣區周末及下周初帶來多輪降雨。（電視新聞截圖）
風暴將給灣區周末及下周初帶來多輪降雨。（電視新聞截圖）

據氣象官員稱，多輪降雨將於周六（7日）至周二（10日）重襲灣區，可能帶來洪水、山體滑坡、停電和其他問題。

周六灣區重見雨水，雖然中間會有一些短暫間歇，降雨會在接下來的幾天裡持續。周六和周日（8日）將有一段時間的大雨，特別是在北灣和聖他克魯茲山。NBC灣區氣象學家霍爾（Kari Hall）說：「周末的最強風暴將發生在周六晚上到周日早上，我們會看到更大範圍的暴雨浪潮。」而周一（9日）和周二的風暴系統預計將比周末的更強，「雨將會不停，不會有很多間歇，」霍爾說。

根據國家氣象局（National Weather Service）的消息，整個灣區從周六到周二都將處於洪水警報狀態。北灣的洪水警報將在周六上午啟動；其他地區則於周六下午開始。

據氣象局稱，灣區也將在周六上午至周日下午處於暴風警告之下。氣象局在一條推文中說：「由於土壤飽和，樹木潮濕，即使風速低於預測，也可能吹倒樹木並導致停電。」

根據氣象局的數據，以下是灣區在四天的風暴中可能得到的降雨量：

山谷地帶：2至3英寸；山區：3至6英寸；聖他克魯茲山和大索爾海岸：高達8至10英寸。

氣象官員說，衝擊灣區的風暴也會像以前一樣帶來類似的問題：雨水和風的結合預計會造成大範圍的洪水、山體滑坡、樹木倒塌和停電。

灣區 洪水 風暴

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