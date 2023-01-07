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聖縣人口販賣 每周達2700人 灣谷交通局擴大駕駛培訓 識別受害者

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式。（記者王子涵╱攝影）
公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式。（記者王子涵╱攝影）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）6日宣布「人口販賣無所不在」（Human Trafficking Happens Everywhere）的主題活動，鼓勵乘客和社區留意在公共交通中的可疑行為，並使用「VTAlerts」報警應用及時匯報。

公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式。聖他克拉拉縣地檢處人口販賣高級檢察官范尼爾（Patrick Vanier）對本報表示，聖荷西警局每年會受到上百條有關人口販賣的線索，而根據地檢處估計，僅在色情交易網站上被展示的販賣人口人數，每周可達2700人，其中的大部分為未成年人。「聖縣擁有全美最大的人口販賣執法部門，隨著更多的線索被收集上來，更多的人口走私犯也被警方確認。」

公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式，VTA進一步擴大培訓項目，幫助一線...
公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式，VTA進一步擴大培訓項目，幫助一線駕駛員識別人口販賣的特徵。（記者王子涵╱攝影）

根據2018年州法規定，交通局有義務培訓一線駕駛員識別人口販賣的特徵。VTA將進一步擴大培訓項目，要求所有雇員接受相關專業培訓，聯邦交通局為此撥款35萬元。

VTA總經理葛諾特（Carolyn Gonot）表示，一線駕駛員熟知社區的變化，他們可以幫助到處於危險的人們。「幾個月前，剛剛完成培訓的輕軌駕駛員，便成功識別並營救了一個四歲男孩。」葛諾特說，「我們鼓勵所有人下載VTAlerts報警應用，這可以幫助人們隱蔽地報告犯罪行為。」

聖縣議員、VTA董事會成員查維斯（Cindy Chavez）表示，打擊人口販賣犯罪需要政府部門的共同努力。她首先在2014年領導建立反人口販賣委員會，並隨後與聖縣地檢處、縣警辦公室、交通局合作，抓捕更多嫌疑人。「無論是強迫勞動還是性奴隸，我們都需要在社區內阻止。」查維斯說。

這項倡議得益於聯邦交通局局長費爾南德茲（Nuria Fernandez）的支持，她曾任灣谷交通局總經理。

地檢處人口販賣高級檢察官范尼爾指出，就在過去的一周，聖縣地檢處聯合馬裡蘭州喬治王子縣，抓捕29歲的多濱斯（Donovan Dobkins）。該嫌疑人企圖誘騙一名聖荷西16歲未成年少女，飛往馬裡蘭州強迫其做性交易。「我想感謝所有參與調查的警員，犧牲節日時間將人口走私犯成功抓捕。」范尼爾說，「這起案件很好地說明，公共交通是人口販賣犯罪的集中場所。」

他表示，加強公眾宣傳以及駕駛員培訓，能夠增加對潛在嫌疑人的標記，讓警方更好地介入調查，並保護協助受害者恢復正常生活。

南灣終結人口販賣法律服務聯盟主席陶布（Ruth Taube）長期向VTA雇員提供培訓，她提到英雄巴士司機沃特森（Kim Watson）在2015年成功拯救一名在密爾比達圖書館走失的三歲兒童。沃特森在駕駛途中，快速識別出該兒童與警方提供的走失兒童特徵相似，隨即成功將嫌疑人引誘至警方。「灣谷交通局已經走在人口販賣外展、教育的前列。」陶布說。

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