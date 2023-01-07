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「加州是自由燈塔」 紐森宣誓就職 未來將擴大醫保、降藥價

編譯組／沙加緬度6日電
加州州長紐森一家六口6日一同出席紐森的宣誓就職典禮。（美聯社）
加州州長紐森一家六口6日一同出席紐森的宣誓就職典禮。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）6日宣誓就職，展開他的第二任期。他在就職典禮上的演說宛如一名準備好戰鬥的政治家，稱加州是在共和黨州壓制浪潮中的一個自由燈塔。

紐森在州議會大廈前舉行的就職演說中說：「他們已經畫好戰線了。我要再次呼籲，是時候做出選擇了。」

紐森選擇在1月6日宣誓就職，是為了紀念前總統川普支持者暴力攻擊國會大廈兩周年。過去一年裡，紐森不斷讉責佛羅里達州和德州的共和黨州長德桑提斯（Ron DeSantis）和艾伯特（Greg Abbott），有一次還稱政客「將米老鼠妖魔化」，指的是佛羅里德州與迪士尼之間的紛爭。

紐森說：「事實上，我們都明白，2021年1月6日爆發的醜惡是醞釀幾十年的結果，是由對美國未來有截然不同想法的人煽動的。」

紐森在演說中大談加州是美國自由的主要捍衛者，但對加州包括遊民在內的問題只是簡單帶過。紐森沒有對他第二任期的政策做出具體說明，只表示，他的政府將支持教師、努力擴大全民醫療保險、透過生產學名藥（generic drug）來降低藥價，例如加州正在積極生產自己的胰島素。

加州參議會少數黨領袖瓊斯（Brian Jones）表示，遊民和高生活成本等問題，正在迫使居民搬到紐森經常提到的共和黨州。

代表聖地牙哥縣部分選區的瓊斯說：「紐森的政策和支持其政策的大多數民主黨人，逼得民眾不斷搬離加州。加州共和黨人不會在全國平台上做口頭上的辯論和討論，我們把重點放在如何解決加州人每天面臨的挑戰。」

紐森譴責一些州讓投票變得更困難、讓購買非法槍枝變得更容易、箝制言論、開除教師、綁架移民、壓制女性。

外界認為，紐森和德桑提斯未來都可能參選總統。紐森承諾，如果拜登按照目前的計畫尋求連任，他會支持拜登。與此同時，德桑提斯並未排除2024年出馬競選總統的可能性，即使川普回鍋競選。

在3日的就職演說中，德桑提斯對如何促進「自由」提出與紐森不同的看法，反映出美國政治的兩極化。另外，他還提到移民和通貨膨脹等全國性問題。

6日參加紐森就職慶祝活動的人士包括加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）和加州檢察長邦塔（Rob Bonta），紐森四個年齡在6歲到13歲之間的孩子也一起宣讀效忠誓詞。

紐森 加州 共和黨

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