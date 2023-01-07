亞裔女派對後遇肇逃不治 友貼模糊藍車照片求助

卡勒貼出了一張被認為是肇事者駕駛的藍色本田思域（Civic）轎車的模糊照片。（取自臉書）

根據灣區KTVU電視台報導，舊金山 警方稱元旦當日發生一起肇事逃逸事故，導致一名正在離開新年派對的亞裔女性邱貝絲（Bess Chui，音譯）喪生，還造成另一名男性受傷。

派對主辦方舊金山夜店Great Northern稱，邱貝絲是被一輛本田 汽車撞上。舊金山警方表示，在事故中受傷男子情況穩定。

這宗肇事逃逸發生在1日晚間8時15分左右，事發地點在波特 雷羅（Potrero）山社區，波特雷羅街（Potrero Avenue）夾阿拉米達街（Alameda Street）發生。

Great Northern夜店表示，邱貝絲參加一場名為「Breakfast of Champions」的派對，慶祝新年，這是一場由餐車、音樂和舞蹈組成的街區派對。

活動贊助方Great Northern夜店，就邱貝絲死亡發布聲明。聲明中寫道：「從美好的社區中失去一個人是一件可怕的、毫無意義的悲劇，」並表示：「在這個極其困難和悲傷的時刻，整個Great Northern家族都會記得貝絲的家人和朋友。」

邱貝絲的好友卡勒（Brenda Kahler）也在臉書貼文：「緊緊擁抱你所愛的人，」她說：「我對失去貝絲感到非常難過，因為貝絲是一個讓人感到愉快的人，我會非常想念她的微笑、精神和她的積極。 我多希望我有一張我們兩個人在一起的照片，貝絲請你安息吧。」