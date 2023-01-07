我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

亞裔女派對後遇肇逃不治 友貼模糊藍車照片求助

記者張曼琳／舊金山報導
卡勒貼出了一張被認為是肇事者駕駛的藍色本田思域（Civic）轎車的模糊照片。（取自臉書）
卡勒貼出了一張被認為是肇事者駕駛的藍色本田思域（Civic）轎車的模糊照片。（取自臉書）

根據灣區KTVU電視台報導，舊金山警方稱元旦當日發生一起肇事逃逸事故，導致一名正在離開新年派對的亞裔女性邱貝絲（Bess Chui，音譯）喪生，還造成另一名男性受傷。

派對主辦方舊金山夜店Great Northern稱，邱貝絲是被一輛本田汽車撞上。舊金山警方表示，在事故中受傷男子情況穩定。

這宗肇事逃逸發生在1日晚間8時15分左右，事發地點在波特雷羅（Potrero）山社區，波特雷羅街（Potrero Avenue）夾阿拉米達街（Alameda Street）發生。

Great Northern夜店表示，邱貝絲參加一場名為「Breakfast of Champions」的派對，慶祝新年，這是一場由餐車、音樂和舞蹈組成的街區派對。

活動贊助方Great Northern夜店，就邱貝絲死亡發布聲明。聲明中寫道：「從美好的社區中失去一個人是一件可怕的、毫無意義的悲劇，」並表示：「在這個極其困難和悲傷的時刻，整個Great Northern家族都會記得貝絲的家人和朋友。」

邱貝絲的好友卡勒（Brenda Kahler）也在臉書貼文：「緊緊擁抱你所愛的人，」她說：「我對失去貝絲感到非常難過，因為貝絲是一個讓人感到愉快的人，我會非常想念她的微笑、精神和她的積極。 我多希望我有一張我們兩個人在一起的照片，貝絲請你安息吧。」

卡勒還貼出一張被認為是肇事者駕駛的藍色本田思域（Civic）轎車的模糊照片，並要求案件的知情者致電舊金山警方415-678-3644，警方目前沒有就此事故給予任何說明。

亞裔女性Bess Chui（音譯，邱貝絲） 遇到肇事逃逸喪生，還造成另一名男性受...
亞裔女性Bess Chui（音譯，邱貝絲） 遇到肇事逃逸喪生，還造成另一名男性受傷。（取自臉書）

舊金山 本田 波特

上一則

馬兆明卸任：盡己所能 無愧社區 稱將暫時放慢腳步、投入家庭

下一則

灣區周末有雨 還有3大氣河要來

延伸閱讀

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」
眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬

眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬
為麥卡錫催票 川普訊息連發：別把大勝變大敗

為麥卡錫催票 川普訊息連發：別把大勝變大敗
選眾院議長 共和黨內協商火爆 麥卡錫：我不會罷手

選眾院議長 共和黨內協商火爆 麥卡錫：我不會罷手
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

熱門新聞

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成