兆彩頭獎飆9.4億 民眾搶最後時機購買、期望獲新年財

6日下午在巨額兆彩頭獎開獎最後幾個小時前，不少華人往蒙特利公園聯菁書局購買彩券，希望新年發財。（Ann古提供）

在全國45個州發行的兆彩彩券（Mega Millions）頭獎，6日晚開獎時彩金飆上9.4億元，成為該彩券有史以來第三高位。不少彩民在開獎前最後幾個小時再博手氣，期望橫財降臨新年。

到6日午後，兆彩頭獎總金額達9億4000萬元，聖蓋博 谷彩券銷售點人員表示，隨著最後幾個小時購買人數增加不少。頭獎獎金在當晚飆上9.4億元，穩居該彩票20年歷史上的第三大頭獎。

蒙特利公園聯菁書局Ann表示，這兩天購買兆彩彩券的華人 繼續增加，尤其是6日上午，出現好幾波購買人潮，零星購買者不斷，路過的華人也都會掏腰包試手氣。

不過她表示，總體上疫情這些年買彩票的氣氛比以前差很多，雖然去年已全面解封，但買氣還是遠不如前。很多居民表示經濟不好，物價太高，腰包縮水，想發財也沒有辦法，只能小小買些試試手氣，富貴在天。

兆彩最近的一次大額頭獎去年10月14日落在聖蓋博谷的艾塔迪納，當地的一名幸運者與佛羅里達的另一名中獎者分享5億200萬元的獎金。自10月18日以2000萬元大獎開始的兆彩頭獎近三個月來無人買中，因此6日的彩票頭獎備受青睞。

但事實上贏得兆彩頭獎的機率非常低，頭獎中獎機率約為3.03億分之一。統計數字顯示，2022年，只有六位兆彩頭獎得主。自2017年以來，每年贏得的兆彩頭獎的人數在五至七人不等。本周二，全國共有六張兆彩彩券猜中五個號碼，各獲獎金100萬元。兆彩史上最大頭獎則在2018年產生，當時總金額15億5370萬元。

本次兆彩在6日晚美西時8時開獎。猜中勁球 的獲兩元；勁球加一個號碼獲四元；兩個號碼加勁球獲十元；三個數字獲十元；三個號碼加勁球獲200元；四個數字500元；四個號碼加勁球獲1萬元；五個數字獲100萬元；五個號碼加勁球獲頭獎。

兆彩彩票售價二元，在每張二元的彩票中，大約35美分用於非頭獎獎金，約75美分用於頭獎，其餘90美分用於政府。