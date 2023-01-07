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灣區周末有雨 還有3大氣河要來

編譯組／灣區6日電
灣區接下來還有兩個大氣河要來。（美聯社）
灣區接下來還有兩個大氣河要來。（美聯社）

舊金山和海灣部分地區在6日早上經歷短暫的晴天後，乾燥的空氣在下午迅速變濕，因為一條來自夏威夷群島的狹窄的水汽帶沖向北加州，但其強度將低於新年前夜及4日的猛烈的大氣河。因此在本周末，沿海地區將有低壓系統進入大氣河，7日將有小陣雨，8日將有乾燥些的天氣。

但下周將有兩條大氣河席捲西海岸。第一場風暴將在周一（9日）下午到達，是一個富含水分的大氣河，將給灣區和北加州大部分地區帶來一系列的中度陣雨。周一整個灣區將出現1至3吋的降雨，北灣山區可能達到3.5吋，聖他克魯茲山區可能達到4吋。小雨將延續到下周的大部分時間，然後另一個大氣層的河流將在周四（12日）和周五（13日）開始鎖定加州。

周末灣區各地天氣情況大致如下：

舊金山：周六的黎明前後至中午時分將有最強的降雨，到下午，這些降雨將逐漸減少。一旦冷鋒在下午3點左右掠過城市，白天的最高氣溫將接近華氏50度。周六晚上，部分地區的水道溪流可能會引起積水，所以一定要注意水塘的問題。周日會比較乾燥，但城市部分地區會有小雨。

太平洋海岸和半島：周六上午將有小到中雨向東擴散到聖布魯諾峽谷，南舊金山等地區將有輕微的城市洪水風險，周六晚上將慢慢放晴。周日，多雲的天空又會出現，伴有零星的小陣雨。本周末整個半島白天的最高氣溫將在華氏50度左右。

北灣：溫暖的熱帶空氣將使本周末的白天最高氣溫保持在華氏50以上至60以下，也將在周六帶來另一輪中度陣雨。預計陣雨在晚上將大部分消退。周日大部分地區將出現多雲的天空。

東灣：周六上午將有陣雨，中午前後可能出現更多的中度陣雨，但其中大部分將在晚上消失。周日大部分地區將有零星的陣雨。

南灣和聖他克魯茲：本周末，溫暖的熱帶空氣將橫跨大部分海岸、聖他克魯茲山和南灣，使整個地區的最高氣溫保持在華氏50度中至60度以下。周六的大部分時間聖他克拉拉谷地將有小雨，要注意山體滑坡隱患。周日陰天，伴有小陣雨。

加州 灣區 舊金山

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