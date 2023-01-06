計票錯誤 屋崙學區委員「誰當選」陷混亂

經過更正，阿拉米達縣選務處宣布哈欽森才是學區委員當選人。（取自臉書）

一名已獲得認證的屋崙聯合學區 委員當選人準備在9日宣誓就職，儘管阿拉米達縣高層官員和選舉專家已宣布他並未獲勝。

屋崙第四選區兩名學區委員候選人被捲入這場令人震驚的計票錯誤事件中，事件明顯是選務處的人為錯誤造成的。這起事件已全權交由律師處理，但兩名候選人都堅稱自己才是當選人。由於屋崙所有新當選的公職人員都將於9日宣誓就職，縣政府已經沒有時間扭轉這一史無前例的錯誤。

阿拉米達縣選務處處長杜普伊斯（Tim Dupuis）5日在縣議會中說：「我們和縣法律顧問正在想辦法如何讓正確的當選人順利就職。」

經過漫長的排名投票 制（ranked choice voting）計票過程，過去曾當過教師、現在是一名教育機構執行長的雷斯尼克（Nick Resnick）12月初被宣布勝出，他的得票數超過對手馬尼戈（Pecolia Manigo）和哈欽森 （Mike Hutchinson）。但是，在維權團體提出計票有問題後，選務處發現計票軟體程式設定有誤，在更正錯誤後確認當選者應該是哈欽森。

選務處計票錯誤的消息已曝光一周，但問題並未獲得解決。哈欽森準備將此事告上法庭，雷斯尼克則質疑選務處最新結論的合法性，且仍計畫就職。

雷斯尼克說：「我們現在擁有的只是選務處和維權團體的說法，他們認為自己比選民聰明，也比選民更了解選民自己的想法。選票應該以選民希望的方式計算，他們並沒有投票給排在第一位的候選人。」

雷斯尼克和哈欽森4日都參加了學區委員會的介紹會，但沒有討論關於選舉的問題。

杜普伊斯5日告訴縣議會，他除了正和加州州務卿合作找出未來如何避免這個問題的辦法，還遊說加州制定排名投票制的詳細指南。

在公眾眼中，宣誓就職的急迫性已經被審查排名投票制（ranked choice voting）的必要性所掩蓋。