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日本城槍擊案釀1死 2少年被捕

記者劉先進／屋崙報導
4日下午，日本城Webster街1500號發生起槍擊，一名男性保安中槍，因傷勢過重當場死亡。警方表示，嫌疑人為兩個未成年人，兩人因謀殺和謀殺從犯的指控被捕。（取自警局推特）
4日下午，日本城Webster街1500號發生起槍擊，一名男性保安中槍，因傷勢過重當場死亡。警方表示，嫌疑人為兩個未成年人，兩人因謀殺和謀殺從犯的指控被捕。（取自警局推特）

記者劉先進／屋崙報導

4日下午，舊金山日本城Webster 街1500號發生起槍擊，一名男性保安中槍，因傷勢過重當場死亡。舊金山警局說，嫌疑人為兩個未成年人，兩人因謀殺和謀殺從犯的指控被捕。

警方說，4日下午5時許，警局北區分局警員趕到事發現場處理這起槍擊事件。發行這名男性受害者，身上有槍傷。警員們對其進行了救助並召集醫護人員到現場。儘管急救人員進行了搶救，但受害者仍因傷勢過重而當場死亡。

警局兇殺組趕到現場並領導調查。在調查過程中，調查人員找到了兩名少年男子，並制定了逮捕他們的可能理由。 嫌疑人被確認為一名15歲的男性和一名14歲的男性，兩人的姓名均未公布，被收押到少年司法中心。15歲的少年因謀殺罪被捕，14歲的少年因謀殺從犯被捕。

舊金山紀事報的報導說，保安受害者當時在護送某人，在Webster 街1581號靠近Geary大道的一家收藏品商店外捲入了一場糾紛，襲擊者向他的頭部開槍。而ABC知名華裔記者Dion Lim的報導說，遇害者為40歲的保安波士頓（Gavin Boston）。

舊金山第五區市議員潘正義（Dean Preston）說，對發生在轄區內的這起兇殺案感到震驚和悲痛。保安在日本城被槍殺。據報導，嫌疑人是一名青少年，已被逮捕。「我們向受害者的親人表示最深切的哀悼。這是一個毀滅性的事件。」

警局說，儘管已進行逮捕，但調查仍在進行中。市民若掌握任何與此案有關的資訊，可致電警局的舉報電話：1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明舊金山警局。舉報者可匿名。

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