強烈風暴襲灣區 數千樹木塌數百道路淹 2人喪命

暴風雨造成灣區許多地方淹水，屋崙一部汽車被困在大水中，幾乎滅頂。（美聯社）

灣區 4日和5日在狂風暴 雨的襲擊下，有數千棵樹木倒塌，數百條道路被淹沒，同時造成至少兩人死亡。

這場強烈風暴是太平洋上空的「炸彈氣旋」（bomb cyclone）和大氣河（atmospheric river）結合的產物，在加州 大部分地區造成破壞，並在灣區造成兩人喪生，其中一人是還在蹣跚學步的幼童。

與除夕造成三人喪生的風暴相比，灣區這兩日風暴的降雨較少，但連續三場暴風雨為灣區帶來破紀錄的降雨量。根據國家氣象局的數據，從去年12月26日到今年1月4日，舊金山的總降雨量高達10.33吋，是自1871年以來舊金山最潮濕的10天。舊金山10天降雨量的最高紀錄是14.37吋，是在1862年創下的。

氣象局表示，從現在起到19日，加州還將出現更多風暴，下一個將在7日到達。氣象預報指出，加州中部將出現豪雨，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）會降下更多雪，強風會持續襲擊加州海岸，提高出現洪水、海岸侵蝕和土石流的風險。

灣區5日幾乎所有城市都可以看到風暴造成的破壞，大部分是倒塌的樹木造成的。媒體報導，倒下的樹木壓毀了汽車和房屋，阻斷了道路和鐵軌，導致灣區捷運和加州火車交通延誤。舊金山公務局（Department of Public Works）表示，截至5日上午，舊金山有300多棵樹倒塌。

4日傍晚，蘇諾瑪縣奧西登塔鎮（Occidental）一棟活動屋被一棵倒塌的紅木砸中，導致坐在家中的兩歲幼童托奇尼（Aeon Tocchini）死亡，托奇尼的父母和兩個哥哥當時也在家，但沒有受傷。 蘇諾瑪縣一個活動屋被大樹砸中，造成兩歲幼童托奇尼喪生。（電視新聞截圖）

在蘇拉諾縣費爾菲德（Fairfield），一名19歲女子駕車在Vanden Road上經過一個水坑時失去控制，撞上路邊的燈桿，當場死亡。警員表示，這名女子當時的車速過快。

另外，當局在沙加緬度縣北部發現兩名婦女的屍體，認為可能是洪水造成的。其中一名死者被確認是灣區聖利安住（San Leandro）的57歲華裔居民林美瓊（Mei Keng Lam，音譯）