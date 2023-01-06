強烈風暴過後 金山華裔社區互助互愛

4日晚，暴風雨期間，舊金山易洪地區米慎區，消防車駛過。（記者李怡／攝影）

舊金山 市在4日和5日遭遇多年一遇的暴風雨天氣，致使舊金山市政府宣布啟動應急管理中心協調防洪工作，並積極響應援助受暴風天氣影響的民眾。華裔 社區之間發揮小團體的力量，互助互愛更顯社區溫暖。

5日暴風雨過後，住在日落區的劉文萍一早就接到了社區組織、鄰居發來的慰問和關心，並收到華裔教會「請讓我們知道你的受災情況，我們可以幫助你」的信息。劉文萍表示，本次的暴風雨天氣實屬罕見，且在暴風雨到來時天空黑作一團很是可怕。「好在在這次暴風雨來臨之前，社區鄰居互相轉告、華文媒體多次提醒報導，讓我們可以做好心理準備，免受災難。且在暴風雨過後及時得到同胞的關心，很溫暖」。

本報記者了解到，目前華裔社區並未有因這次的暴風雨受災的情況。但多位民眾反映，4日晚暴風雨期間自家後院被狂風吹亂、偶有斷電，還有家長臨時接收到學校接學生回家的緊急通知。

風暴過後，應急管理處提醒民眾，應即時檢查房屋或是公司財產是否因洪水 而受損，並即時聯繫所屬保險公司或房東。有關如何對舊金山市和縣造成的傷害、財產損失或損失提出索賠的信息，請訪問sfcityattorney.org/claims或致電（415）554-3900。提交的索賠，將由市檢察官辦公室索賠部門進行調查和評估。

舊金山市長布里德表示，4日，5日市府各部門都在做防洪相關的工作，包括清理雨水渠，防止民眾受困於洪水中、以及救援受災民眾。且呼籲大家盡量待在家中，不要冒著暴雨出行，她說道，暴風將要加速到每小時50哩至70哩，預計會有眾多被吹倒的樹，會出現停電，出現洪水、泥石流等危急情況。但請民眾不要慌亂，市府各部門會及時配合恢復。

應急管理局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）表示，4日降雨量是半吋。目前城市內已經出現被水淹的社區，吹倒的樹木與泥石流和地洞（sink holes），應急管理局已派人員前往處理。梅愛恩表示，暴風雨後可能會出現多地斷電情形，請市民不要恐慌，市府各部門會全力配合及時處理。