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暴風雨橫掃灣區 政府提供避難床位 遊民興趣缺缺

中央社／舊金山5日專電
4日在舊金山灣區掀起狂風暴雨，舊金山市提供避難床位，但遊民嫌不夠好、同時擔心家當被偷走，寧可吹風淋雨。（示意圖／美聯社）
4日在舊金山灣區掀起狂風暴雨，舊金山市提供避難床位，但遊民嫌不夠好、同時擔心家當被偷走，寧可吹風淋雨。（示意圖／美聯社）

炸彈氣旋侵襲加州，4日在舊金山灣區掀起狂風暴雨。各大城市救災之外，另一項挑戰是安置遊民，舊金山市提供避難床位，但遊民嫌不夠好、同時擔心家當被偷走，寧可吹風淋雨。

加州灣區4日遭風暴襲擊颳風下雨，多處可見路樹倒塌，甚至加油站屋頂整個被掀翻，美國國家氣象局（National Weather Service）晚間9時17分發布強風警報，提醒民眾嚴加防範，並指出警報將持續到隔日上午。

舊金山市公共工程處（San Francisco Public Works）4日傍晚過後在官方推特宣布沙袋已全數發完，由於跨年夜當天才遇上強降雨，沙袋庫存量不足，引發居民留言抗議。

也有網友在貼文下方回應要求市府趕緊撤離遊民，否則後果不堪設想，只是一般民眾忙著防災，大街上的遊民卻對政府提供的避難資源興趣缺缺。

一名市中心的遊民告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），他覺得政府提供的臨時避難所不具吸引力，因此他不願離開帳篷。

這位遊民認為把家當放在大街上一整夜可能會被偷走，寧可在風雨交加的夜晚繼續流落街頭，因為如果清潔用品和衣服等財物不見，他又得重頭來過。

舊金山市府官員說，已提供遊民近200張床位，平日申請床位必須有人推薦，但是天災來襲，市府希望降低門檻，不過官員表示「只有極少數遊民接受這份好意」。

南灣矽谷內大城聖荷西同樣遭遇挑戰。信使新聞（The Mercury News）報導，聖荷西市政府為防止意外，宣布全市進入緊急狀態，並對沿著河邊和溪邊紮營的民眾下達強制疏散命令，但似乎無法強行驅逐。

有些紮營的民眾表示不知道有疏散命令，即便志工想要協助政府執行任務，也無法成功說服所有遊民離開。

元旦才上任的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）4日召開記者會苦口婆心勸說，因為跨年夜當天的暴雨過後，當地一條溪流才發現一具屍體。

根據統計，舊金山市和聖荷西市遊民人數分別為4400人和5000人上下，罕見的暴風雨不僅考驗政府救災能力，也讓遊民問題再度浮上檯面。

遊民 舊金山 聖荷西

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