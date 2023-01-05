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超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

編譯組／灣區4日電
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

面對可能是近年來最大的風暴，為了加強災害應變能力與速度，加州州長紐森（Gavin Newsom）4日上午宣布加州進入緊急狀態。

一連串強烈風暴已在灣區和北加州引發洪水、土石流、強風等災害。氣象局預測，4日到5日的風暴將造成更大的破壞，意味著停電和樹木倒塌的可能性更大。這場被稱為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）的風暴將襲捲幾乎整個加州沿岸，同時可能在內陸野火災區造成土石流。

州長辦公室緊急服務部主任沃德（Nancy Ward）4日上午說：「我們預測，這可能是過去五年來襲擊加州最大的風暴之一。」

國家氣象局氣象學家賈西亞（Brian Garcia）表示，這場風暴正按照他們早期測量的結果發展。

氣象局發布的強風警報已經在4日清晨4時開始生效。氣象局指出，各地區平均風速約每小時30哩，山區陣風最高可達每小時50哩，海拔1000呎以上山區陣風可達每小時60哩，沿海和山峰陣風每小時可達70哩。

賈西亞說：「這次風暴會先出現暖鋒，再出現冷鋒，冷鋒出現後雨勢會加大，陣風也會吹得更猛烈。」

由於土壤已經因為之前的暴風雨吸滿水份，提高樹木倒塌的可能性，電線可能被倒塌的樹木擊中造成停電。賈西亞說：「民眾應該避免待在戶外樹林裡。可能的話，風雨期間最好留在家中和較低的樓層，並遠離窗戶。如果要開車，務必要加倍小心。」

太平洋瓦電（PG&E）表示，他們4日有近2900名員工待命，負責恢復供電和因應緊急情況。太平洋瓦電發言人沙基席恩（Tamar Sarkissian）表示，聖荷西4日上午10時37分有1萬4507名用戶停電，包括聖荷西州大校園。此外，東灣有1169名用戶停電，中半島有845戶，北灣有704戶，舊金山有207戶。

聖荷西3日晚上已預先針對野狼溪（Coyote Creek）、瓜達路佩溪（Guadalupe Creek）潘尼田西亞溪（Penetencia Creek）等地區發布緊急撤離令，因為溪水可能快速上漲溢出河床。

新上任的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）發出聲明說：「聖荷西正在採取進一步預防措施保護居民，特別是最脆弱的無家可歸者。」

風暴 加州 聖荷西

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