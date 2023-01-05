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金山機場 數十航班被迫取消

編譯組／灣區4日電
舊金山機場4日有數十航班因風暴被取消。（美聯社）
舊金山機場4日有數十航班因風暴被取消。（美聯社）

灣區連續第二周出現航空旅行的嚴重干擾，這次舊金山國際機場SFO首當其衝。

截至周4日中午，為迎接一場大規模風暴做準備，這家灣區最大的機場有70多個航班被取消，該地區將承受強風和暴雨的襲擊。但這次與風暴有關的航班取消，與上周西南航空公司的崩潰所造成的破壞程度相比，規模較小。上周，西南航空曾有數百個航班被取消，主要發生在屋崙和聖荷西。

天西航空（Skywest Airlines）是一家在舊金山經營飛航據點的地區航空公司，在舊金山國際機場被取消的74個航班中，該公司就有49個。SFO周三有7%的到達和出發航班被取消。

周三全國各地取消的航班中，SFO約占十分之一。發言人雅克（Doug Yakel）說，從舊金山機場起飛的旅客，應該在抵達機場前登記一下其航空公司的航班提醒。

上周因西南航空公司的內部崩潰受到打擊尤其嚴重的聖荷西和屋崙的機場，這次基本上沒有受到幹擾。屋崙國際機場（at Oakland International Airport）只有6個航班被取消，而聖荷西國際機場（Mineta San Jose International Airport ）有14個航班被取消。

預計舊金山半島周三的降雨量將達到4吋，該地區的一些企業和學區已經關閉。

亞克爾說：「我們的工作人員正在努力工作，以確保水能夠得到排出，防止（機場）被淹。」

機場 舊金山 屋崙

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