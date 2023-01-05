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聖荷西發緊急令 灣區部分學校停課 華人形容像「世界末日」

記者王子涵／聖荷西報導
市長馬漢4日敦促居民為即將到來的暴雨天氣做好準備。（記者王子涵／攝影）
市長馬漢4日敦促居民為即將到來的暴雨天氣做好準備。（記者王子涵／攝影）

受到大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風，被定義為5級狂風，許多來灣區生活多年的華人都說從未看過如此大的暴風，聖荷西中午宣布進入暴風雨緊急狀態，灣區也有些學校宣布4、5日停課，家長也得注意。

市府與聖他克拉拉谷水利局、國家氣象局和縣府將共同協調，擴大洪水災害預防行動。聖荷西市長馬漢4日要求居民為即將到來的暴雨天氣做好準備。他向居住在河道、排水渠的遊民發出疏散令，以保障他們的安全。

4日早晨，馬漢與警局、消防局代表來到Coyote溪，提醒居住在這裡的遊民及時撤離到過夜取暖屋。馬漢表示，降雨將導致河道水位上升，他建議人們在未來幾周與河道保持至少150呎的距離。「聖荷西在此次風暴天氣中將採取額外的預防措施，以保護我們的居民，特別是最脆弱的遊民社區。」馬漢說，「我們將告知所有的居民可能到來的極端天氣，市府部片門有能力迅速做出反應，重新安置那些處於危險之中的遊民營地。」

馬漢親自向居住在河道、排水渠的遊民發出疏散令，以保障他們的安全。（馬漢推特截圖）
馬漢親自向居住在河道、排水渠的遊民發出疏散令，以保障他們的安全。（馬漢推特截圖）

目前，聖荷西已開放圖書館、會議中心等公共場所供遊民群體過夜。聖荷西警局的巡邏警員、遊民組織以及市府住房部將使用遠程音頻設備（LRAD）從4日晚開始傳達疏散命令。聖荷西警局將沿著Coyote、Guadalupe、Penetencia溪用警用擴音器廣播。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，聖荷西的首要任務是保護最弱勢群體的健康和安全。「我們會與社區合作伙伴一起，協助居住在溪流附近的遊民進行避難，躲避洪水危險。馬奎爾說，「公告將指引遊民從危險區域撤離。」

聖荷西第七區市議員多恩（Bien Doan）表示，城市不會在犯下與2017年洪災相同的錯誤。「我們已經知道將有一場大型風暴到來。我曾作為消防隊長在2017年應對洪水，就在Cotote溪。我明白在戶外尋求幫助是多麼的困難，我們當時沒有準備好。」多恩說，「我們已經從2017年的洪水災害中吸取了教訓，城市已經為這場風暴做好了準備。我們已經要求居民做好預防工作，如果沒必要，就不要開車。」

聖荷西居民馬兆先說，上午9時左右，突然天空烏雲密布，雖然沒有下大雨，但吹起了陣陣狂風，風速有如台灣的颱風，許多來不及收拾的東西都差點被吹走，後院也被吹得亂七八糟，連剛種的樹木都快要被吹垮了，從未在灣區見過如此大的風，擔憂4日晚間、5日清晨會最嚴重。

聖荷西居民張妍蕙說，她的小孩雖然就讀私立學校，但學校中午時就發布提前下課的訊息，要求家長趕緊帶小孩回家避難，感覺好像快世界末日。

聖荷西市府提醒南灣的民眾，務必將戶外物品收拾好，另外也要在家中儲存一些糧食，為了安全起見，很有可能會隨時停電，也要做好停電的措施。據了解，聖荷西市中心目前已有些地區陸續停電。

2017年2月18日，一場歷史性的風暴衝破了聖荷西南部的安德森大壩。大壩的水湧入Coyote溪，並擴散至居民區，全市實施了數十次水上救援。由於準備不足，市府在發出第一個緊急疏散令後，一些居民已經站在齊腰深的水中。洪水導致1萬4000名居民流離失所，造成1億元的經濟損失。

聖荷西2017年的洪水災害導致14000名居民流離失所，造成1億元的經濟損失。（...
聖荷西2017年的洪水災害導致14000名居民流離失所，造成1億元的經濟損失。（Getty Images）

聖荷西 遊民 洪水

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