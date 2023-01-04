灣區移民多 阿拉伯語、中文發展最快

灣區2017年到2021年發展速度最快的語言包括阿拉伯語和中文。（Getty Images）

數據顯示，灣區 居民使用的語言超過160種，而隨著移民人口持續增加，灣區使用非英語語言的人口也跟著增加。

調查發現，從2017年到2021年，灣區九縣在家中使用非英語語言的人口比五年前增加了5%，有超過300萬人在家主要使用英語以外的語言。

柏克萊加大 語言學副教授迪爾（Rose Deal）說：「灣區一個很特別的事情是，如果你到處走走，會發現一個小社區說的是這種語言，另一個小社區說的又是另一種語言。」

人口普查 數據指出，灣區發展幅度最快的前五種語言是阿拉伯語、非主要印歐語言（other Indo-European）、中文、韓語、其他亞太裔語言。灣區阿拉伯語人口增長最快的是馬連縣，從2012年到2016年的350多人，增加到2017年到2021年的800多人，阿拉伯語也是舊金山和蘇諾瑪縣發展最快速的語言。

就總人數而言，灣區增加最多的是中文人口。根據美國社區調查（American Community Survey）的統計，灣區2017年到2021年說中文的人口比2012年到2016年多出6萬多人。

研究數據的非牟利組織灣區平等集團（Bay Area Equity Atlas）在一份報告中說：「灣區亞裔是增長最快的群體之一，而且非常多元化，他們代表了數十種不同血統背景和文化。」

根據統計，除了蘇諾瑪縣之外，灣區其他縣的華裔人口，包括說普通話和粵語的居民，都有所增加。除了阿拉伯語，泰加祿語（菲律賓語）是阿拉米達縣發展第二快的語言，但灣區其他縣的泰加祿語人口均有所減少。

灣區也是美國族裔最多元化的地區之一，超過半數的人口是非白人，儘管約57%的居民表示他們在家只說英語。

研究發現，及早接觸多語言環境可以提高學習能力和發展溝通技巧，但這也意味著，大量英語能力有限或完全不會說英語的居民，在獲得政府服務方面存在一定的困難。

迪爾說：「會說另一種語言可以提高一個人在不同環境中與人溝通的能力。如果我們想要有一個多元文化的民主社會，我們必須找出方法來包容所有人。」