勇士上演驚奇 魯尼雙延長賽絕殺 湯普森賽季最高54分

魯尼絕殺，和普爾瘋狂慶祝。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進 ／舊金山 報導

缺兵少將的金州勇士 2日晚打出本賽季最跌宕起伏、最神奇的一場比賽；雙方均有領先，又被逆轉追分，再奉獻絕殺。勇士一度將分差拉大到21分，但被亞特蘭大 老鷹最後5分鐘反超7分；但勇士狂追不捨，最後0.6秒迪文森佐(Donte DiVincenzo)投進扳平三分，打入延長賽。在第二個延長賽的最後時刻，得到賽季最高54分、復出後首個50分+的湯普森三分不中，魯尼（Kevon Looney）連續兩次點搶籃板，投出絕殺。勇士主場五連勝，主場戰績17勝2負，繼續獨占聯盟榜首。

魯尼砍下14分、例行賽最高的20個籃板。這是他生涯首次在例行賽或延長賽最後10秒得分，也是生涯首次絕殺。教頭柯爾稱讚說，對手在油漆區有大個子。利用柯林斯（John Collins）、奧涅卡（Okongwu Onyeka）和楊恩（Trae Young）突破和上籃接管了第三節，勇士不得不在輪換魯尼和蘭姆（Anthony Lamb）之間搖擺，決定是要更多投籃空間，還是更大的場上尺寸。「他們兩個人都打出很棒的比賽。看到魯尼絕殺，真是太棒了。」

魯尼說，在絕殺前，楊恩投中高難度的拋投，「我知道球隊沒有暫停了，只想搶到籃板，我不知道誰會去投籃，但是格林推進速度很快，湯普森得到好的機會投三分（但不中）。我搶了第一個籃板，補籃太倉促，因為沒有多少時間，所以搶到籃板後第二個上籃，花了點時間投進。」

對於迪文森佐的關鍵三分，柯爾表示，勇士經歷如此多的傷病終，他的表現耀眼奪目。「我們依賴於他的關鍵時刻，他繼續展示了自己為什麼是一個成功的球員，這傢伙贏得NCAA冠軍和NBA冠軍，他在每場比賽的每一秒鐘都在競爭，他打出勝利的籃球，他在比賽中的籃板，以及投進扳平比分的三分球，都是他的特色。」