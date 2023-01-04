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炸彈氣旋報到 灣區迎連串暴風雨 除夕淹水地區恐再受災

編譯組／綜合3日電
衛星雲圖顯示，加州外海已形成一個巨大的「炸彈氣旋」。（美聯社）
衛星雲圖顯示，加州外海已形成一個巨大的「炸彈氣旋」。（美聯社）

國家氣象局預報，灣區加州未來十天會有一連串大氣河（atmospheric river）風暴陸續抵達，民眾務必做好防洪準備。

這場也被稱為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）的大氣河風暴4日和5日將為加州沿海帶來又一輪強風豪雨。灣區本周末和下周還會迎來更多強風豪雨，這種天氣型態將持續到1月中旬。

全球天氣模型顯示，太平洋上約3萬5000呎到4萬呎高空已形成一股強大的西風，這股強風行進的高度與飛機飛行的高度差不多，因此被稱為「噴射氣流」（jet stream）。噴射氣流平均時速為70到80哩，但偶爾會超過100哩。但是，根據天氣模型最近發出的訊號，1月的噴射氣流未來6到10天內的時速可能超過200哩，會迅速將濕氣從溫暖的太平洋海域帶到美西。

灣區上一次出現這種橫跨太平洋的噴射氣流是在2019年，當時西岸出現了豪雨和大雪，使加州大部分地區得以擺脫乾旱。

除夕豪雨在舊金山降下高達5.5吋的雨量，相當於一年降雨量的四分之一，導致排水溝被嚴重破壞，造成市內大面積淹水。接下來十天可能發生同樣的情況，意味著除夕淹水的地區可能再次被雨水淹沒。

在暴雨來臨前夕，氣象局呼籲居民為洪水、土石流和可能的停電做好準備。

氣象局表示，4日的風暴將以時速30到40哩的強風在清晨揭開序幕，高海拔地區風速可能高達60哩，氣象局會事先發出強風和洪水預警。氣象學家卡內帕（Brian Canepa）說：「這次強風如果不是我們本季見過風速最快的強風，也是名列前茅的一次。」

卡內帕表示，在暖鋒出現前，灣區4日白天會先下小雨，主要降雨地區是北灣和聖他克魯茲山脈，暖鋒過後會再出現冷鋒，這種溫差將提高降雨的可能性。天氣模型預測，4日到5日會持續降雨六小時，聖荷西降雨量可能達2吋。

由於上周末的大氣河已經讓土壤吸飽水分，無法再吸收更多雨水，多餘的水將使溪流暴漲，並匯集在低窪和平坦的地區。不斷上漲的水位，加上根部土壤已泥濘的樹木很容易倒下，可能切斷道路交通和出現土石流，尤其是山區。

聖荷西2017年因為下了整整一周的大雨，使野狼溪（Coyote Creek）溪水溢出，當地的安德森水壩（Anderson Dam）因管道老舊難以順利排水，造成嚴重的洪災。洪災過後，聯邦監管機構下令聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）重建安德森水壩，水壩如今的水位已顯著降低。

聖荷西新市市馬漢（Matt Mahan）表示，同樣的災難不應該在聖荷西重演。他指出，水壩本周水位為6.7%，所以他不是很擔心。

受大氣河來襲影響，灣區未來十天會持續出現強風豪雨。康曲柯士達縣快樂山一輛汽車除夕...
受大氣河來襲影響，灣區未來十天會持續出現強風豪雨。康曲柯士達縣快樂山一輛汽車除夕被困在大水中動彈不得。（美聯社）

灣區 聖荷西 加州

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