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新年首周 灣區暴雨 多地淹水斷電

記者李怡／舊金山報導
因灣區大雨天氣被困在101高速路上的車輛。（讀者供圖）
因灣區大雨天氣被困在101高速路上的車輛。（讀者供圖）

進入2023年第一周，舊金山灣區暴風雨帶來寒流、道路封閉、多地淹水和斷電。

1月2日，據國家氣象局沙加緬度分局消息稱，從本周一開始灣區的大雨天氣會再度回歸，將為灣區帶來每天不少於一吋的降雨量。大氣河風暴將於4日再抵灣區。氣象局預測，屆時會造成淹水或洪流等情況，呼籲民眾做好準備，避免非必要的出行。預計大雨天氣會持續到5日之後，且會帶來寒流降溫。

國家氣象局預測，周三暴風雨會為聖他克拉谷、舊金山和東灣地區帶來最高2.5吋降雨量，灣區高山地區預計達到6吋。2023年首周暴風雨天氣將會帶來寒流天氣。

據舊金山交通局回應，在大雨襲擊下，舊金山不少道路因積水封閉。101號公路南舊金山市Oyster Point路段被水淹沒，全線一度封閉清理積水。不排除在本周四再度封閉。

在東灣，海沃市、卡斯楚谷和都柏林，周一都有發生淹水報導。

聖馬刁縣84號公路多處周一仍因各種原因封閉。東灣重要道路Niles Canyon路則發生發生坍方，至今仍然封閉，目前未有重開消息。92號公路半月灣(Half Moon Bay)路段已重新通行。

風暴造成多處停電。太平洋煤電(PG&E)周日報告，灣區有近1萬5000人受到風暴停電影響，其中7000人在東灣，南灣和中半島分別有3400和2600人，舊金山市內有849人受到停電影響。

因灣區大雨天氣被困在101高速路上的車輛。（讀者供圖）
因灣區大雨天氣被困在101高速路上的車輛。（讀者供圖）

灣區 舊金山 風暴

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