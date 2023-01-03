元旦起 加州大增白卡針灸醫療撥款
據美國中醫公會表示，在加州眾議會預算委員會主席丁右立的推動下，加州政府2022-2023財年，將大幅增加低收入保險Medi-Cal（白卡）針灸醫療部分的撥款，從每年330萬元增加到1090萬元，新政策將於1月1日起實施。
美國中醫公會表示，疫情爆發後，北美華裔社區採用中西醫共同治療的方式預防新冠，受到關注，也讓更多人知道中醫。但中醫在海外尚未被廣泛認可，中藥在美國也僅被畫分為食品補充劑，為了讓民眾正確認識中醫與針灸，此次推動增加針灸治療的撥款，無疑會讓更多民眾了解與體驗針灸治療，有利於針灸文化在海外的推廣，讓更多的群體受益。
新的Medi-Cal（白卡）支付針灸標準將在2023年1月1日起實施。面向長者的聯邦醫療保險，對受保人的針灸每次可支付70餘元，現金支付針灸費用每次70-120元，但白卡在近40年來，每次僅支付17.37元。在新政實施後，針灸醫療保險的報銷額度將會大幅度提升。
2023年2月19日，美國中醫公會將與舊金山市總圖書館聯合舉辦「針灸熱—加州針灸合法之路」紀錄片新聞發布會暨首映式和贈送儀式，影片將在全球直播。
灣區針灸師Athena Liu表示，保險實施方案在1月3日之後會收到具體的實施文案，這對針灸治療與推廣是非常利好的政策，也是對於華裔社區醫療文化的支持。她說，全美現在約有6萬位中醫師，中醫診所有5000多家，其中大部分中醫師和中醫診所在加州。她表示，「中醫的學科非常多，但是現在只有針灸是立法了，希望未來太極、氣功等中醫療法可以被立法保護，以後大家腰痛可以用太極治療，偏頭痛則採用氣功療法，失眠和抑鬱也可以用一套傳統中醫診療方法來解決問題。」
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