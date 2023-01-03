我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

推特舊金山辦公室租金遲未付 挨告

編譯組／舊金山2日電
推特因為拖欠舊金山總部租金，被房東告上法院。（美聯社）
推特因為拖欠舊金山總部租金，被房東告上法院。（美聯社）

根據舊金山加州法院上周收到的文件，推特因為未支付舊金山總部辦公室13萬6260元的租金，被房東告上法院。

推特舊金山總部大樓房東Columbia Reit - 650 California LLC去年底已對推特發出警告，表示推特如果沒有在12月21日前繳付租金，就會被視為拖欠租金。推特總部大樓是位於舊金山金融區邊緣30層樓高的Hartford Building。

推特這份Hartford Building租約是在2017年簽下的。馬斯克（Elon Musk）在去年以440億元收購推特後，就開始採取嚴格措施削減公司成本。

紐約時報（New York Times）12月中旬報導，推特已拖欠支付其全球辦公室租金數周，包括位於舊金山市政中心區的總部。

除了沒有付租金，推特還遭到私人飛機公司Private Jet Services Group, LLC控告拒絕支付10月份兩次包機費用，共19萬7725元。這起訴訟是在上個月於新罕布夏州地方法院提出。

自從馬斯克去年11月接掌推特以來，他採取多項削減成本的措施之外，還做出許多改變，包括裁去半數員工、終止執行新冠錯誤訊息政策、恢復許多被停權的帳戶等。

上個月，馬斯克在推特上進行一項民調，詢問用戶他該不該辭去推特執行長一職，結果有超過半數參與的人認為應該，迫使馬斯克宣布，他會在找到接替他的人選後辭職。

推特 租金 舊金山

上一則

去年65起 聖荷西交通死亡創新高 超速是主因

下一則

元旦起 加州大增白卡針灸醫療撥款

延伸閱讀

SpaceX傳籌得7.5億美元 估值達到1370億美元

SpaceX傳籌得7.5億美元 估值達到1370億美元
特斯拉大中華區總裁朱曉彤 傳接掌北美市場銷售業務

特斯拉大中華區總裁朱曉彤 傳接掌北美市場銷售業務
Fed會降息？ FT 2023大預測

Fed會降息？ FT 2023大預測
史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元
特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩喪命夫婦來自聖荷西 女子疑華人

2023-01-02 15:28
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世