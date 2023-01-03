推特舊金山辦公室租金遲未付 挨告

推特因為拖欠舊金山總部租金，被房東告上法院。（美聯社）

根據舊金山 加州法院上周收到的文件，推特 因為未支付舊金山總部辦公室13萬6260元的租金 ，被房東告上法院。

推特舊金山總部大樓房東Columbia Reit - 650 California LLC去年底已對推特發出警告，表示推特如果沒有在12月21日前繳付租金，就會被視為拖欠租金。推特總部大樓是位於舊金山金融區邊緣30層樓高的Hartford Building。

推特這份Hartford Building租約是在2017年簽下的。馬斯克（Elon Musk）在去年以440億元收購推特後，就開始採取嚴格措施削減公司成本。

紐約時報（New York Times）12月中旬報導，推特已拖欠支付其全球辦公室租金數周，包括位於舊金山市政中心區的總部。

除了沒有付租金，推特還遭到私人飛機公司Private Jet Services Group, LLC控告拒絕支付10月份兩次包機費用，共19萬7725元。這起訴訟是在上個月於新罕布夏州地方法院提出。

自從馬斯克去年11月接掌推特以來，他採取多項削減成本的措施之外，還做出許多改變，包括裁去半數員工、終止執行新冠錯誤訊息政策、恢復許多被停權的帳戶等。

上個月，馬斯克在推特上進行一項民調，詢問用戶他該不該辭去推特執行長一職，結果有超過半數參與的人認為應該，迫使馬斯克宣布，他會在找到接替他的人選後辭職。