限時停車寬限政策結束 聖荷西恢復執法

聖荷西將恢復對限時停車區的執法。（聖荷西停車局提供）

聖荷西 市的駕車人要注意了。聖荷西限時停車的寬限政策已經結束，自3日開始，該市將再次對停車違規者開交通罰單。

疫情 期間，聖荷西市暫停執行限時停車政策。到2022年夏季，該市分階段恢復了對兩小時停車限制區的執法。新的一年，將逐步恢復對更長時間停車限制區的監管，以緩解該市停車位緊張的問題。

自動讀取車牌的裝置也將被安裝到街頭，該市官員希望藉此提高停車位的周轉率。據統計，聖荷西全市有684個限時停車區，停車時長在12分鐘到4小時不等，最低違章罰款為40元。

交通局發言人海茵（Colin Heyne）表示，這項執法將確保駕駛者在繁忙街區找到停車位。「利用寬限政策獲得停車便利的人，將不能再這樣做了。」海茵說。

她補充說，儘管城市在疫情期間停止了處罰，但會對違章車輛發出警告。該市將依靠高速摄像機，對停靠的車輛進行掃描，讀取車牌、停放位置和時長的信息，以方便巡邏人員更好追蹤違章車輛。

該技術已經在聖荷西國際機場應用超十年，近年來也逐步被安裝到公車車庫和警車上。高速攝像機不僅可以幫助社區更好管理停車區，還能有效追回被盜車輛。

聖荷西商會執行長西弗（Derrick Seaver）表示，重新執法有利有弊。「對於餐廳業肯定有所幫助，但是小商業主更希望，他們的顧客能夠停留更久一點，市府要考慮如何平衡兩者的利益。」

遊民 倡議者拉根特（Scott Largent）擔心，停車執法的恢復將促使一些居住在房車的遊民再次犯罪。聖荷西自去年2月開始統計居住在房車中的遊民人數，大約有5000人。疫情期間，遊民房車也占據了該市主要的臨時停車位。隨著執法的回歸，相應的安全停車區卻沒有被建立起來。