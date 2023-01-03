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洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

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洪水將襲、堤壩遭淹沒 沙加緬度縣居民被下令撤離

編譯組／綜合2日電
除夕豪雨造成堤防潰堤，淹沒沙加緬度縣南部99號公路以西的Dillard Road。（美聯社）
除夕豪雨造成堤防潰堤，淹沒沙加緬度縣南部99號公路以西的Dillard Road。（美聯社）

隨著更強風雨即將襲擊北加州，沙加緬度縣南部靠近卡森尼斯河（Cosumnes River）和莫克倫尼河（Mokelumne River）的社區本周將面臨新洪水威脅。

沙加緬度縣快樂角（Point Pleasant）居民元旦被下令撤離，威爾頓（Wilton）居民也被告知必須做好隨時撤離的準備，即使當局正在日以繼夜修復破裂的堤壩。

管理卡森尼斯河堤壩的填海局官員海特（Mark Hite）說：「這條河的好處是水漲得快，去得也快，希望這一、兩天較乾燥的天氣可以讓水位下降幾呎。」

戴維斯加大流域科學中心（Center for Watershed Sciences）副主任蘭德（Jay Lund）表示，堤壩對這條80哩長的河流來說非常重要，因為這條河沒有水壩可以減緩源自艾爾杜拉多國家森林（El Dorado National Forest）水流的速度，所以，每當像周末那樣的暴雨過後，很容易出現山洪暴發。

除夕暴雨帶來的洪水已經淹沒了沙加緬度縣南部兩條堤壩，削弱了堤壩的防護功能。蘭德表示，如果他是收到撤離警報地區的居民，他會暫時離開。

沙加緬度縣已經對快樂角、Glanville Track、Franklin Pond的居民發出撤離警報，因為卡森尼斯河和莫克倫尼河的洪水正在往西南流向5號公路，很快會到達這些地區，如果現不撤離，居民屆時恐怕無法開車離開。

加州內華達河預報中心（California Nevada River Forecast Center）網站顯示，莫克倫尼河元旦上午8時在班森渡口（Benson’s Ferry）的洪水水位超過17呎，預測2日會上升至21.2呎。蘭德和填海局總經理金恩（Kevin King）都認為，撤離是現在唯一的選擇。

金恩說：「如果太晚撤離，只有直升機或船隻才能將居民救出。有些人說，他們可以涉水離開。事實上，現在的水溫只有約55到60度，泡在水中三到五分鐘後，肌肉就會失去控制，身體就無法動彈。」

不過，海特和蘭德表示，預測下一場風暴的溫度會更低，因此降雪可能比降雨多，河水不會那麼快流出，或許會有較長的緩衝時間。

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