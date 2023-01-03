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49人險勝突襲者 新星波迪躍起

記者王子涵／聖他克拉拉市報導
波迪在球場上表現出與年齡不符的謙遜和領導力。（美聯社）
波迪在球場上表現出與年齡不符的謙遜和領導力。（美聯社）

舊金山49人（San Francisco 49ers）1日在對陣拉斯維加斯突襲者（Las Vegas Radiers）的比賽中，苦戰到加時，最終以37比34險勝對手，排名成功來到國家聯盟的第二位，距離頭名只差一個勝場。四分衛新星波迪（Brock Purdy）依靠在比賽最後時刻的穩定發揮再次證明了自己，隊友艾尤克（Brandon Aiyuk）稱他是「成熟的年輕人」。

波迪成為自2004年以來首位獲得四連勝的新人，自陣中的蘭斯（Trey Lance）、伽羅博羅（Jimmy Garopollo）意外遭遇賽季報銷的傷勢後，這名23歲小將在球場上表現出與年齡不符的謙遜和領導力。本場比賽，波迪傳出職業生涯新高的285碼，完成了35次傳球嘗試中的22次，達成兩次傳球達陣。

最令人印象深刻的是波迪在第四節的表現，當時球隊以24比14的比分落後，球隊需要至少一次達陣贏得比賽勝利，壓力來到了波迪身上。他冷靜地完成10次傳球嘗試中的6次，推進113碼，最終由跑鋒梅森（Jordan Mason）完成衝球達陣，比分成功被扳平。

按照規則，球隊只需踢進附加分便可以輕鬆獲得領先優勢，而戲劇地是老將踢球員古德（Robbie Gould）失誤，未能將球踢進得分區，比賽進入加時。

進入加時賽，49人展現出聯盟效率第一的防守。安全衛吉普森（Tashaun Gipson）成功抄截蒂德漢姆（Jarrett Stidham）的傳球，並推進到陣前23碼。這一次古德沒有再出現失誤，穩穩拿到附加分。按照規則，加時賽中首先獲得分數的隊伍獲勝，49人賽季九連勝。

波迪在賽後表示，自大學畢業以來，還沒有在如此激烈、比分如此接近的比賽中獲勝。他感謝主教練沙納漢（Kyle Shanahan）以及隊友的幫助，他不懼怕比賽中的壓力。

「我並沒有感到全世界的壓力都在我的肩膀上。」波迪說，「我只需要做好自己的部分，球隊在第四節表現的很好，勝利就在眼前，我們必須拿到分數。能夠再次經歷比賽最後關頭的刺激，我認為很棒。」

灣區華人球迷馬文濤說：「如果說波迪過去四場的勝利更在於球隊整體的發揮，這場比賽是波迪的個人秀。」他指出，對手臨時變陣，將新人四分衛蒂德漢姆提上首發，確實打亂了49人防守的部署。「34分是本賽季第二高的失分。波迪在比賽最後面對壓力下，仍然能夠不失誤，冷靜做出正確的傳球選擇，這展現出他非凡的天賦。」

馬文濤指出，或許球隊應該重新考慮未來首發四分衛的人選，蘭斯在重傷後，恢復如何都是未知數，況且他大部分的天賦還未能兌現。反觀波迪，如果他能在季後賽維持高水平的表現，他將是蘭斯有力的「競爭者」。

如果49人能夠在本周日的比賽中擊敗紅雀隊，而國聯頭名老鷹隊輸給紐約巨人隊，49人將有機會以頭號種子進入季後賽，享有首輪輪空的巨大優勢。

「這很重要。」主教練沙納漢說，「球隊對季後賽的準備很早就開始了，我們的目標將是最終的冠軍，我們要設法將現在的狀態繼續保持下去。」

49人將有機會以頭號種子進入季後賽。（美聯社）
49人將有機會以頭號種子進入季後賽。（美聯社）

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