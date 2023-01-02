南灣舉辦元旦升旗典禮 500多人高唱國歌

南灣多市的民選官員前來參加，中華民國112年元旦升旗典禮。（記者王子涵／攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會1月1日在南灣華僑文教服務中心舉辦中華民國112年元旦升旗典禮。南灣各地多位民選官員前來祝賀，現場約500多名僑胞高唱美國與中華民國兩國國歌以及國旗歌，慶祝新年到來。

新年第一天，灣區天空從連綿的陰雨天氣突然轉晴。國慶委員會主任委員馬蒨君直呼神奇，稱這預示著新的一年國泰民安。升旗儀式前，健身大鼓隊以及FASCA舞獅團先後表演「瑞鼓迎春」、「祥獅獻瑞」節目。隨後，黃埔旗隊和空軍旗隊護送美國與中華民國國旗進場。升旗手由童子軍468團擔任，國歌由台大校合唱團領唱。

黃埔旗隊和空軍旗隊護送著中美國旗進場（記者王子涵／攝影）

黃埔旗隊和空軍旗隊護送著中美國旗進場。（記者王子涵／攝影）

馬蒨君表示，2022年的疫情 撲朔迷離，她希望大家保重身體。她說：「我們的社區是最受人羨慕、最想被學習的團體，希望大家繼續服務僑民，注入心血，強化對中華民國的向心力。」

左起：賴銘琪處長、馬蒨君主委、莊雅淑主任目送國旗上升。（記者王子涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，回顧過去一年全世界仍在疫情的影響下，中華民國也不例外，用八個字總結台灣的發展即「穩健發展，堅定向前」。

「台灣是全亞洲最幸福的國家，也是第二民主的國家。根據瑞士洛桑學院的報告，台灣是全世界第七有競爭力的國家。」賴銘琪說，「台美關係也有很大進展，去年台灣是第九大貿易國，美國是台灣第二大貿易國，超過12個美國交流團造訪台灣，包括40位聯邦議員、3位州長。」

賴銘琪用八個字總結台灣的發展即「穩健發展，堅定向前」。（記者王子涵／攝影）

他指出，台灣的發展也遇到挫折。觀光、旅遊、餐飲業都因為疫情影響受到很大衝擊，通貨膨脹使得中低收入百姓受影響，國內少子化、年輕人不願結婚愈加嚴重。外交方面，台灣還未能參加世界衛生組織、聯合國等國際聯合組織。「雖然國際社會支持中華民國的力度在增強，但外交處境仍然非常艱困。」賴銘琪說，「政府需要以更積極的態度施政，傾聽人民的聲音。」

華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，看到國旗上升內心十分感動。「回首過往，中華民國歷經風雨飄搖，實現了自由民主，成為亞洲社會民主的燈塔。過去三年疫情，台灣以優異的防疫成就，與各國分享抗疫經驗，成功讓各國了解到台灣。」莊雅淑表示，尤其感謝海外僑胞，在世界各地發光發熱，做中華民國的橋梁。

警長強森與副警長賓德為國慶委員會頒發感謝狀。（記者王子涵／攝影）

新上任的聖他克拉拉縣縣警長強森（Bob Jonsen）表示，升旗典禮是他2023年的第一個社區活動。他與副警長賓德（Ken Binder）一起為國慶委員會頒發感謝狀。

馬蒨君指出，升旗典禮最終能夠在晴天戶外舉行，是得到祈福，她希望有更多年輕人能夠挺身而出，帶領社區繼續走下去。籌備工作最困難的是邀請主流民選官員，需要反覆溝通發郵件交流溝通，社區僑胞十分積極參加。

左起：賴銘琪處長、馬蒨君主委、莊雅淑主任目送國旗上升。（記者王子涵／攝影）

參加升旗的還有佛利蒙市市長高敘加、庫比蒂諾市市長魏虹、密爾比達市市長蒙塔諾（Carmen Montano）及市議會成員、佛利蒙聯合高中學區學委寇惠風、庫比蒂諾副市長趙良方、佛利蒙市議員邵陽、佛利蒙市議員考克斯（Teresa Cox）、前庫比蒂諾市長黃少雄，以及僑務委員呂玉珍、李文雄、李漢文、魏德珍、駐美中華總會館前總董鄧灼照、周達昌等。