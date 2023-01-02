我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

南灣舉辦元旦升旗典禮 500多人高唱國歌

記者王子涵／密爾比達報導
南灣多市的民選官員前來參加，中華民國112年元旦升旗典禮。（記者王子涵／攝影）
南灣多市的民選官員前來參加，中華民國112年元旦升旗典禮。（記者王子涵／攝影）

金山灣區中華民國國慶委員會1月1日在南灣華僑文教服務中心舉辦中華民國112年元旦升旗典禮。南灣各地多位民選官員前來祝賀，現場約500多名僑胞高唱美國與中華民國兩國國歌以及國旗歌，慶祝新年到來。

新年第一天，灣區天空從連綿的陰雨天氣突然轉晴。國慶委員會主任委員馬蒨君直呼神奇，稱這預示著新的一年國泰民安。升旗儀式前，健身大鼓隊以及FASCA舞獅團先後表演「瑞鼓迎春」、「祥獅獻瑞」節目。隨後，黃埔旗隊和空軍旗隊護送美國與中華民國國旗進場。升旗手由童子軍468團擔任，國歌由台大校合唱團領唱。

黃埔旗隊和空軍旗隊護送著中美國旗進場（記者王子涵／攝影）
黃埔旗隊和空軍旗隊護送著中美國旗進場（記者王子涵／攝影）

黃埔旗隊和空軍旗隊護送著中美國旗進場。（記者王子涵／攝影）
黃埔旗隊和空軍旗隊護送著中美國旗進場。（記者王子涵／攝影）

馬蒨君表示，2022年的疫情撲朔迷離，她希望大家保重身體。她說：「我們的社區是最受人羨慕、最想被學習的團體，希望大家繼續服務僑民，注入心血，強化對中華民國的向心力。」

左起：賴銘琪處長、馬蒨君主委、莊雅淑主任目送國旗上升。（記者王子涵／攝影）
左起：賴銘琪處長、馬蒨君主委、莊雅淑主任目送國旗上升。（記者王子涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，回顧過去一年全世界仍在疫情的影響下，中華民國也不例外，用八個字總結台灣的發展即「穩健發展，堅定向前」。

「台灣是全亞洲最幸福的國家，也是第二民主的國家。根據瑞士洛桑學院的報告，台灣是全世界第七有競爭力的國家。」賴銘琪說，「台美關係也有很大進展，去年台灣是第九大貿易國，美國是台灣第二大貿易國，超過12個美國交流團造訪台灣，包括40位聯邦議員、3位州長。」

賴銘琪用八個字總結台灣的發展即「穩健發展，堅定向前」。（記者王子涵／攝影）
賴銘琪用八個字總結台灣的發展即「穩健發展，堅定向前」。（記者王子涵／攝影）

他指出，台灣的發展也遇到挫折。觀光、旅遊、餐飲業都因為疫情影響受到很大衝擊，通貨膨脹使得中低收入百姓受影響，國內少子化、年輕人不願結婚愈加嚴重。外交方面，台灣還未能參加世界衛生組織、聯合國等國際聯合組織。「雖然國際社會支持中華民國的力度在增強，但外交處境仍然非常艱困。」賴銘琪說，「政府需要以更積極的態度施政，傾聽人民的聲音。」

華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，看到國旗上升內心十分感動。「回首過往，中華民國歷經風雨飄搖，實現了自由民主，成為亞洲社會民主的燈塔。過去三年疫情，台灣以優異的防疫成就，與各國分享抗疫經驗，成功讓各國了解到台灣。」莊雅淑表示，尤其感謝海外僑胞，在世界各地發光發熱，做中華民國的橋梁。

警長強森與副警長賓德為國慶委員會頒發感謝狀。（記者王子涵／攝影）
警長強森與副警長賓德為國慶委員會頒發感謝狀。（記者王子涵／攝影）

新上任的聖他克拉拉縣縣警長強森（Bob Jonsen）表示，升旗典禮是他2023年的第一個社區活動。他與副警長賓德（Ken Binder）一起為國慶委員會頒發感謝狀。

馬蒨君指出，升旗典禮最終能夠在晴天戶外舉行，是得到祈福，她希望有更多年輕人能夠挺身而出，帶領社區繼續走下去。籌備工作最困難的是邀請主流民選官員，需要反覆溝通發郵件交流溝通，社區僑胞十分積極參加。

左起：賴銘琪處長、馬蒨君主委、莊雅淑主任目送國旗上升。（記者王子涵／攝影）
左起：賴銘琪處長、馬蒨君主委、莊雅淑主任目送國旗上升。（記者王子涵／攝影）

參加升旗的還有佛利蒙市市長高敘加、庫比蒂諾市市長魏虹、密爾比達市市長蒙塔諾（Carmen Montano）及市議會成員、佛利蒙聯合高中學區學委寇惠風、庫比蒂諾副市長趙良方、佛利蒙市議員邵陽、佛利蒙市議員考克斯（Teresa Cox）、前庫比蒂諾市長黃少雄，以及僑務委員呂玉珍、李文雄、李漢文、魏德珍、駐美中華總會館前總董鄧灼照、周達昌等。

中華民國 疫情 灣區

上一則

勇士主場4連勝 防守效率傲視聯盟

延伸閱讀

僑教中心年終感恩 崔競乾致謝志工

僑教中心年終感恩 崔競乾致謝志工
金山僑教中心 舉辦志工年終感恩會

金山僑教中心 舉辦志工年終感恩會
北加州國際傑人會歲末聯歡 樂器演奏舞蹈表演炒熱氣氛

北加州國際傑人會歲末聯歡 樂器演奏舞蹈表演炒熱氣氛
猶他州、台灣簽備忘錄 深化教育合作

猶他州、台灣簽備忘錄 深化教育合作
華運會感恩志工 勁歌熱舞嗨翻

華運會感恩志工 勁歌熱舞嗨翻

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

2022-12-29 02:20

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招