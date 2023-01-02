我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

勇士主場4連勝 防守效率傲視聯盟

記者劉先進／舊金山報導
隊友傑若米（左，Ty Jerome）和湯普森擊掌歡呼。（記者劉先進／攝影）
隊友傑若米（左，Ty Jerome）和湯普森擊掌歡呼。（記者劉先進／攝影）

金州勇士在落後11分、末節4分鐘比分差距有6分的情況，以118比112逆轉戰勝波特蘭拓荒者，贏得主場四連勝。勇士主場戰績16勝2負，繼續保持聯盟主場最佳勝率。勇士拿到連勝，防守居功至偉，最近四場百回合防守效率105.6，聯盟榜首。

勇士球員庫明加快攻中扣籃。（記者劉先進／攝影）
勇士球員庫明加快攻中扣籃。（記者劉先進／攝影）

多個數據可以看出勇士最近的防守強度。他們在末節將拓荒者得分控制在16分，已經在連續兩場比賽中將對手的末節得分控制在20分以下，這在本賽季是第一次。上一場比賽，勇士對手猶他爵士末節僅得到13分，為賽季最低。

波爾目前成為勇士頭號主攻手。（記者劉先進／攝影）
波爾目前成為勇士頭號主攻手。（記者劉先進／攝影）

對陣拓荒者，勇士最後4分鐘還落後6分，此時場上陣容是主攻手波爾、湯普森，後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），中鋒格林和前鋒庫明加。這樣的陣容攻守兼備，教練柯爾的排兵布陣頗有考量。進攻方面，波爾能持球和投三分，湯普森素有神射手之稱，迪文森佐最近三分手感回暖，場均投進1.6個三分，來到勇士後，三分命中率達到38.1%，為生涯最佳。防守上，格林可無線換防，具備從一號位防守到五號位的能力。庫明加、湯普森也都能上下搖擺防守。

湯普森投進三分，隊友迪文森佐很開心。（記者劉先進／攝影）
湯普森投進三分，隊友迪文森佐很開心。（記者劉先進／攝影）

針對里拉德（Damian Lillard）的超強進攻手段，最後4分鐘，勇士讓迪文森佐主防，且採用多種防守手段。或過中線夾擊，讓他傳球，再安排其他人飛奔外線，補防三分；或由迪文森佐單防，逼迫他到內線投出高難度中投；又或讓庫明加退防中對里拉德施加壓力，造成他失誤，再達成快攻。勇士在2分多鐘打出11比0的衝擊波逆轉勢頭。

柯瑞為隊友表現叫好。（記者劉先進／攝影）
柯瑞為隊友表現叫好。（記者劉先進／攝影）

柯爾就在賽後表示，球隊取勝之匙是第四節的防守。在拓荒者次節、第三節共得到71分後，勇士末節將其得分限制在16分。「我想大家只是堅持了下來，我們必須喚起一些能量。球隊六個晚上打第四場比賽，在比賽中出現了一些停頓。但球員們一直在競爭，一直在戰鬥。球隊在比賽中的防守努力非常好。每個人都做得很好，但我要特別指出來，迪文森佐和庫明加的防守很好。而格林則一如既往。這體現了大家難以置信的努力，也是結束比賽的好方法。」

波爾目前成為勇士頭號主攻手。（記者劉先進／攝影）
波爾目前成為勇士頭號主攻手。（記者劉先進／攝影）

拓荒者教頭比盧普斯（Chauncey Billups）也表示，比賽很艱難。球隊短時間內缺席很多球員。所以必須讓首發球員上場，在最後的那段時間，球隊連續9個回合不得分。「我不得不讓這些人打了很長時間，每個人都筋疲力盡、累了。我已經嘗試了一切，每次暫停都試圖讓他們休息一下。最後非常艱難。勇士變得更快、更強硬，因為他們連續防住了一些回合。」

勇士 波特

上一則

加州塞拉山積雪 達20年來第2高

下一則

南灣舉辦元旦升旗典禮 500多人高唱國歌

延伸閱讀

本預估只能再活1年 英男憑「免疫療法試驗」奇蹟抗癌

本預估只能再活1年 英男憑「免疫療法試驗」奇蹟抗癌
NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士聖誕大戰痛擊灰熊

NBA／波爾、湯普森合砍56分 勇士聖誕大戰痛擊灰熊
NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議

NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議
美俄換囚後首度發言 WNBA球星格林納：回家真好

美俄換囚後首度發言 WNBA球星格林納：回家真好
談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功

談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

2022-12-29 02:20

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招