勇士主場4連勝 防守效率傲視聯盟

隊友傑若米（左，Ty Jerome）和湯普森擊掌歡呼。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 在落後11分、末節4分鐘比分差距有6分的情況，以118比112逆轉戰勝波特 蘭拓荒者，贏得主場四連勝。勇士主場戰績16勝2負，繼續保持聯盟主場最佳勝率。勇士拿到連勝，防守居功至偉，最近四場百回合防守效率105.6，聯盟榜首。

勇士球員庫明加快攻中扣籃。（記者劉先進／攝影）

多個數據可以看出勇士最近的防守強度。他們在末節將拓荒者得分控制在16分，已經在連續兩場比賽中將對手的末節得分控制在20分以下，這在本賽季是第一次。上一場比賽，勇士對手猶他爵士末節僅得到13分，為賽季最低。

波爾目前成為勇士頭號主攻手。（記者劉先進／攝影）

對陣拓荒者，勇士最後4分鐘還落後6分，此時場上陣容是主攻手波爾、湯普森，後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），中鋒格林和前鋒庫明加。這樣的陣容攻守兼備，教練柯爾的排兵布陣頗有考量。進攻方面，波爾能持球和投三分，湯普森素有神射手之稱，迪文森佐最近三分手感回暖，場均投進1.6個三分，來到勇士後，三分命中率達到38.1%，為生涯最佳。防守上，格林可無線換防，具備從一號位防守到五號位的能力。庫明加、湯普森也都能上下搖擺防守。

湯普森投進三分，隊友迪文森佐很開心。（記者劉先進／攝影）

針對里拉德（Damian Lillard）的超強進攻手段，最後4分鐘，勇士讓迪文森佐主防，且採用多種防守手段。或過中線夾擊，讓他傳球，再安排其他人飛奔外線，補防三分；或由迪文森佐單防，逼迫他到內線投出高難度中投；又或讓庫明加退防中對里拉德施加壓力，造成他失誤，再達成快攻。勇士在2分多鐘打出11比0的衝擊波逆轉勢頭。

柯瑞為隊友表現叫好。（記者劉先進／攝影）

柯爾就在賽後表示，球隊取勝之匙是第四節的防守。在拓荒者次節、第三節共得到71分後，勇士末節將其得分限制在16分。「我想大家只是堅持了下來，我們必須喚起一些能量。球隊六個晚上打第四場比賽，在比賽中出現了一些停頓。但球員們一直在競爭，一直在戰鬥。球隊在比賽中的防守努力非常好。每個人都做得很好，但我要特別指出來，迪文森佐和庫明加的防守很好。而格林則一如既往。這體現了大家難以置信的努力，也是結束比賽的好方法。」

波爾目前成為勇士頭號主攻手。（記者劉先進／攝影）

拓荒者教頭比盧普斯（Chauncey Billups）也表示，比賽很艱難。球隊短時間內缺席很多球員。所以必須讓首發球員上場，在最後的那段時間，球隊連續9個回合不得分。「我不得不讓這些人打了很長時間，每個人都筋疲力盡、累了。我已經嘗試了一切，每次暫停都試圖讓他們休息一下。最後非常艱難。勇士變得更快、更強硬，因為他們連續防住了一些回合。」